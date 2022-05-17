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Yaşam

Şarkıcı Ayşe ölü bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eğlence mekanlarında şarkı söyleyen Ayşe Ayçiçek (34), erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

DHA17 Mayıs 2022 Salı 12:55 - Güncelleme:
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Olay, pazar günü Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Eğlence mekanlarında sahneye çıkıp şarkı söyleyen 1 çocuk annesi Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşı C.H. ile birlikte yaşadığı evde uyumak için odasına geçti. Sabah uyanıp, Ayçiçek'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden C.H., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ayçiçek, sağlık ekipleri eve ulaşamadan hayatını kaybetti. Ayçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANDIK İDDİASI

Genç kadının şüpheli ölümü üzerine C.H, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. C.H.'nin ifadesinde, Ayçiçek ile birlikte alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını iddia ettiği, uyandıktan sonra Ayçiçek'in zor nefes aldığını ve bunun üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği belirtildi. Polis ekipleri tarafından da evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulunduğu bildirildi. C.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ayşe Ayçiçek'in cenazesi Konak'taki Kahramanlar Kuruçay Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayçiçek'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. (DHA)

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