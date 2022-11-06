Sarp kayalıklarını usta tırmanıcıları!

Bakanlığın Twitter hesabından, yaban keçilerinin dronla çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde Capra cinsine ait yayılış gösteren 9 türden biri olan yaban keçilerinin (Capra Aegagrus) boyları 130-180 santimetre, kuyrukları 15-18 santimetre ve omuz yükseklikleri 80-100 santimetre iken ağırlıkları erkeklerde 50-85 kilogram, dişilerde ise 35-60 kilogram arasında değişiyor.

Ergin tekelerde, çene altında sert kıllı, siyah ve uzun bir sakal bulunurken erkeklerin boynuzları uzun ve geriye hançer gibi kıvrık oluyor. Her yıl büyüyen boynuz kısmı bir çizgi ve boğumla ayrılıyor, bu çizgi ve boğumlardan yaş saptamasında yararlanılıyor. İyi gelişmiş bir erkekte 150 santimetreye kadar uzunlukta boynuza rastlanabiliyor. Dişilerinde de 25-28 santimetre uzunlukta kısa ve küt boynuzlar bulunuyor.

Postları kısa, sık ve sert kıllı olan yaban keçileri çok ürkek, tehlikelere karşı tetikte ve başarılı tırmanıcılar olarak biliniyor.

Yaban keçileri, 1500 metre veya daha yüksek kayalık sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşıyor. Keçiler, sabah erken saatlerde yüksek yerlere otlamak için çıkıp, akşam üzeri ormana geri dönüyor, öğle sıcaklarında otlamaya ara vererek gölgelik alanlarda dinlenmeye çekiliyor.

Dünyada Kafkasya ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde yayılış gösteren yaban keçilerine, Türkiye'de Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde deniz seviyesinden itibaren 4000-4500 metre yüksekte rastlanıyor.

