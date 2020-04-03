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Yaşam

Şaşırtan olay! Yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimlerini verdiler

Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikizlerden birine Corona diğerine ise Covid ismini verdi. Ebeveynler bu isimlerin onlara salgının zor günlerini hatırlatacağını söyledi.

star.com.tr03 Nisan 2020 Cuma 11:24 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:27
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yenit tip koronavirüs ( Corona virus / Covid-19 ) salgınında acı haberler birbirini izlerken, birçok yerde olduğu gibi ülke çapında karantinanın sürdüğü Hindistan'dan ilginç bir haber geldi.

Hindistan Raipur şehrinden bir çift yeni doğan ikizlerine salgının zor günlerini hatırlatması için hastalığın adını koydu.

Genç çift ikizlerden erkek olaa 'Covid' kız olana ise Corona adını verdi.

PTI haber ajansına göre 27 yaşındaki anne, isimlerinin bunlar olacağını, ancak daha sonra değiştirebileceklerini söyledi. Genç kadın, 'Hastane personeli de bebekleri Corona ve Covid olarak olarak çağırınca bu ismi koymaya karar verdik. Aslında virüs tehlikeli ve hayatı tehdit ediyor, ancak salgını insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Böylece bu isimleri düşündük.' dedi.

Neredeyse 1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan'da, şu ana kadar 2.567 teyit edilmiş koronavirüs vakası ve 72 ölüm kayıtlara geçti.

star.com.tr

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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