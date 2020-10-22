Savcı bey kimdir? Osman Gazi'nin abisi Savcı bey ne zaman öldü?

22 Ekim 2020 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:13

Savcı bey kimdir? sorusunun yanıtı Kuruluş Osman dizisini izleyenler tarafından araştıtılmaya başlandı. Savcı Bey, Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan en büyüğüdür. Dizide Osman Bey, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Peki tarihte Savcı bey ne zaman öldü? İşte merak edilen ayrıntılar...

Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisi olup, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Saru Batu Savcı Bey, Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensuptur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini Kanbolat Görkem Aslan canlandırmaktadır.

SAVCI BEY KİMDİR?

Savcı Bey 1249 yılında Domaniç'te doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Avcı beyin Bayhoca ve Süleyman Bey adında İki oğlu bulunmaktadır.

SAVCI BEY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Savcı Bey, Domaniç Savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

Savcı Bey'in kabri, Ahi Dağı güney sırtında Kurşunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.

TRT1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kerem Bekişoğlu tarafından canlandırılan Saru Batu Savcı Bey için her yıl ağustos ayının son pazar günü Karaköy'de anma törenleri düzenlenir.

Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam etmektedir. Domaniç Davaşı, Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir. Bu savaş Osmanlı'nın ilk savaşı ve zaferidir. Bu yönden çok önemlidir. Osmanlı'nın diriliş ve varoluş sebebidir. Bu savaşta şehit düşen Savcı bey, yöre halkı tarafından sıkça anılmaktadır.

KURULUŞ OSMAN'DA SAVCI BEY İLE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA GELİR!

Alp başlığını alan Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'i otağına çağırdı. Osman Bey ile ağabeyi Savcı Bey arasındaki konuşmanın sonunda kavga çıktı. İki kardeşin kavgası ahalinin görmesiyle tatlıya bağlandı.

Bana kurulan tuzağın ardında Nikola yoktur. Niyeti halistir demem lakin Yavlak Aslan'ın yaveri Kuzgun'un ardından başkaları vardır." Osman Bey'in sözleri üzerine Savcı Bey, "Bunları neden bana söylersin" ifadeleriyle karşı çıkar.

İKİ KARDEŞ ARASINDA SERT KONUŞMA

Savcı Bey kardeşi Osman'a Bey'e "Artık obaya biz geldik. Ne sen geçen yıl ki dik başlılığında olacaksın, ne de biz düşmanın üzerimize oyun kurmasına izin vereceğiz." dedi.

Osman Bey ise ağabeyine "Geçen seneki mücadelem olmasa bugün bu otağda konuşmuyorduk" ifadeleriyle cevap verdi.

Osman Bey'in "Babamın makamına kendini çok alıştırmışsın, posta sana çok alışmış" ifadelerine Savcı Bey, "Sakın beni itham etme, postta gözümüz yok" karşılığını verdi.

SERT İTHAMLAR KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kardeş arasındaki sert konuşmanın ardından Osman Bey'i omzundan tutan Savcı Bey yumruk atar ve karşı yumruk da yer.

Osman Bey ve Savcı Bey'in inatlaşması sonucu çıkan kavga otağ dışına kadar çıkar.

Halkın arasında olduklarını fark eden Savcı Bey durur ve Osman Bey'e sarılır, karışıklık çıkmaması için iki kardeş birbirlerinin güçlerini test etmiş gibi yaparak kavgayı bitirir.