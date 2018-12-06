Savcı Sayan kimdir kaç yaşında Ağrı Ak Parti Belediye başkan adayı Savcı Sayan nereli soruların yanıtları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimde aday olacak Ak Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. Ağrı Ak Parti Belediye başkan adayı Sayan olacağı belirtilmesi ile birlikte aranan isimler arasında. Bizlerde Savcı Sayan hakkında merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. 1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak’da doğdu. İlk öğrenimini Tutak’da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt’de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İşte Ağrı Ağrı Ak Parti Belediye başkan adayı Savcı Sayan hakkında merak edilenler...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 14 il başkanı adaylarını açıkladı.

AĞRI AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan Biyografisi

Doğum Yeri : Ağrı/ Türkiye

Doğum Tarihi : 1.1.1971 -

1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak’da doğdu.



İlk öğrenimini Tutak’da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt’de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.



Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır.



İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur.



12 Eylül’de kapanan CHP Gençlik Kollarının 1996’da tekrar açılmasını sağlayan ekipde yer almıştır.



İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bazı gazete ve dergilerde yazıları ve makaleleri yayınlanmıştır.



Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.



Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan, Savcı Sayan evli ve bir çocuk babasıdır.



Adalet ve Kalkınma Partisi adayı