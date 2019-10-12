Sayısal Loto 12 Ekim çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto 12 Ekim çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu haftada 6 şanslı rakamları bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 10 milyonu aştı. Hafta boyunca kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisindeler. Sayısal Loto 12 Ekim çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SAYISAL LOTO 12 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar belli olduğunda kazandıran numaraları haberimizde bulabileceksiniz.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..