Sayısal Loto 2 Ocak sonuçları son dakika 2019 Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları son dakika 2 Ocak çekilişi araştırılıyor. Sayısal Loto 3 Ocak 2019 çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin ardından ikramiyeler sahiplerini buldu. En büyük ikramiyenin dağıtıldığı yılbaşı çekilişine yoğun ilgi gösterildi. Şimdi gözler Sayısal Loto’nun 2 Ocak tarihinde yapılan çekilişinde. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Sayısal Loto 2 Ocak çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından biletinizin sorgulamasını haberimiz içerisindeki link üzerinden yapabilirsiniz. Son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira haftaya devretti. Kazandıran numaralar 12, 29, 32, 34, 46 ve 49 olarak açıklandı. 2 milyon 371 bin 358 lira 14 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 107 kişi, 6 bin 114 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 6 bin 271 kişi, 78 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 15 kişi, 11 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte toplam 2 milyon 534 bin 185 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 176 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 908 bin 311 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO 2 OCAK SONUÇLARI Sayısal Loto 2 Ocak 2019 sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir. SAYISAL LOTO 29 ARALIK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 29, 32, 34, 46 ve 49 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira 14 kuruş ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi, 6 bin 114 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 6 bin 271 kişi, 78 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 15 kişi, 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 534 bin 185 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 176 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 908 bin 311 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO OYNAMANIN PÜF NOKTALARI

Sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. Olasılık ihtimalleri üzerine kurulu bir oyun. 49 da 6 bilme ihtimali yaklaşık 14 milyonda birdir. Ve her altılının çıkma ihtimali aynıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 nın çıkma ihtimali 44, 45, 46, 47, 48, 49 veya 12, 18, 23, 37, 38, 46 çıkma ihtimaline eşittir. Ama yine de ard arda sıralı 2 rakamdan fazla oynanamak mantıklı oluyor . Yani 47, 48 oynadıktan sonra 49 oynamayınız. İstatistiklere göre Ard arda 3'lü az çıkmıştır.

475 hafta itibarıyla sadece 26 haftada ard arda 3 rakam dizili (1, 14, 15, 16, 29, 47 gibi) 6lılar çıkmıştır. Bu da; (449/475= 0.945) şu ana kadar çekilen çekilişlerin yaklaşık %95'inde ard arda 3lü rakam dizisinin çıkmadığı manasına gelmektedir. Hele 1, 2, 3, 4, 18, 39 gibi ard arda 4 sıralı rakam ve daha fazlasının çıkma ihtimali çok düşük. 475 hafta sonunda sadece 5 haftada ard arda 4 rakam çıkmıştır. Bu da; (470/475=0.989) %98.9 oranında 4lü dizi çıkmadığı anlamına gelmektedir. Ama hiç bir zaman unutmamak gerekiyor Sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur.

Sayısal Loto, tüm dünyada sevilen ve çokça tercih edilen bir şans oyunudur. Sayısal Loto 6/49, ülkemizde 16 Kasım 1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Milli Piyango teşkilatı tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş kişisel bayiler tarafından satışı gerçekleştirilir. Sayısal oyunlar kategorisindeki en çok tutulan oyun Sayısal Loto'dur. Katılımcılarının sayısı yüksektir ve her işlek caddede bir Sayısal bayisi bulmak mümkündür. Sayısal oyunların tümü, sadece yetkili bayiler aracılığıyla oynanabilirler. İnternet ortamında oynatılmaları yasaktır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sayısal Loto çekilişlerinin basın duyurusu, her hafta Cumartesi günü saat 21:30'dan sonra yapılır. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SuperLotoSonuc.com adresinden öğrenilebilir. Her hafta yapılan çekilişlerde 6 bilen çıkmadığı taktirde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Devir ikramiye miktarını katladığından, katılımcı sayısını da arttıracak ve sonraki haftanın büyük ikramiye miktarı da bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Çok fazla devir gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, yapılan bir değişiklikle 3 haftadan fazla arka arkaya devir gerçekleşmesini önlemeye yönelik bir program değişikliğine gidilmiştir. Buna göre, 4 hafta üst üste 6 bilen çıkmayıp büyük ikramiyenin devretmesi durumunda. Büyük ikramiye 5 bilen yada 5 bilen de çıkmaması halinde 4 bilenler arasında paylaştırılacaktır.

Kazanılan ikramiyeler için elbette bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Bu süre bir (1) yıldır ve tahsil edilmeyen ikramiyeler Milli Piyango'ya kalmayıp hazineye devredilecektir. Her yıl çok yüksek miktarda ikramiyenin tahsil edilmediği ve bu kaynağın yol, su gibi işlerde kullanıldığı yetkililerce bildirilmektedir. Bunun sebebinin doğru kontrol edilmeyen yada kaybedilen biletler olabileceği gibi, tahrip edilmiş biletlerin de fazlalığı dikkati çekilmektedir.

Tahrif edilmiş (üzerinde değişiklik yapılmış), yırtılmış, yada iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. İbraz edilen bilete ödeme yapılabilmesi için, biletin üzerindeki barkot, çekiliş sayıları, güvenlik numarası ve ayrıca biletin arkasında basılı olan bilet no'sunun net okunacak kondisyonda olması gereklidir. (Bilet sadece yırtılmış fakat bunun dışında tamamen iyi durumdaysa yine de başvurabilirsiniz. Orjinalliğine yönelik yapılacak teknik incelemeden sonra kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.)

Kupon üzerinde seçilen altı adet sayıdan toplamda 3 veya 4 adedini doğru tahmin edebilen katılımcılara ikramiyeleri Sayısal bayilerince ödenir.

5 adet sayıyı doğru tahmin eden katılımcılara ödeme bayi veya Milli Piyango İdaresi tarafından yapılır.

6 adet sayının tamamını doğru tahmin eden katılımcılaraysa ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Henüz reşit olmayan 18 yaşın altındakiler, Sayısal Loto 6/49 oynayamazlar. İkramiye çıkmış ve ibraz ettikleri biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. Henüz reşit olmayanlara Sayısal Loto 6/49 oynatmak kanunen suç teşkil eder.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" tarafından düzenlenmiştir. Savaş gemisi tedarıki amacıyla düzenlenen bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur.

Bu düzenlemenin ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla, Cumhuriyetten önce, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 710 sayılı Kanunla, 9.Ocak.1926 tarihinden itibaren karşılığı nakit olarak ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk Tayyare Cemiyeti"ne verilmiştir.

14 yıl süreyle "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, anılan cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler 5.7.1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Milli Piyango Idaresi kurulana kadar devam etmiştir.

Milli Piyango Teşkiline dair 3670 'Sayılı Kanun, 1988 yılı içinde 6.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile mülga kılınmış, Milli Piyango İdaresi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki söz konusu KHK, idare'ye piyango dışında,hemen­kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. Bu oyunlardan hemen-kazan 1989 Temmuz ayında, Sayısal Loto ise 1996 Kasım ayında oynatılmaya başlatılmıştır.

Bu arada karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek talih oyunları işletmelerini denetlemek de Milli Piyango İdaresi'nin görev ve hizmet alanına dahil edilmiştir,

GÖREVLERİ

3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir (*)

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.

Kamu Payının Dağıtımı

21.Mart.2007 tarihli ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesi gereği İdaremizce bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle hesaplanan Kamu Payları, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulmakta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınmaktadır.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ

İDARİ YAPI

İdarenin Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır..

İdarenin karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Başbakanın önerisi ile atanan bir, Bakanın önerisi ile atanan iki üye olmak üzere altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürdür.

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere kurulmuştur.

HUKUKİ BÜNYE

İdare her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, 320 Sayılı KHK ile saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Muhasebe-i Umumiye Kanununa, Devlet İhale Kanununa tabi olmayan İdare, Sayıştay ve TBMM'nin denetimine tabidir.