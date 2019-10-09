Sayısal Loto 9 Ekim sonuçları: 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan rakamlar

Sayısal Loto 9 Ekim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan rakamlar da yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) her hafta çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ilk çekilişi bugün tamamlanacak. Gözler şimdi Sayısal Loto çekilişinin yapılacağı saate çevrildi. En fazla ilgi gören şans oyunlarından Sayısal Loto'da, 1260'ncı hafta heyecanı yaşanacak. MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası büyük ikramiye sahibini bulacak. 9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SAYISAL LOTO 9 EKİM SONUÇLARI

9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan rakamlar merak ediliyor. Sayısal Loto 9 Ekim sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..