Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim çekilişi kazandıran numaralar MPİ Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama sayfası mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim çekilişi ne zaman açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto çekilişini ne zaman yapıyor? Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bu akşam Sayısal Loto'da şanslı rakamlar neler olacak? Sayısal Loto çekilişi, Çarşamba günü saat kaçta yapılıyor? sorusu büyük ikramiye hayalleri kuran vatandaşlar tarafından soruluyor. Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan kararla haftada iki kez gerçekleştirilmeye devam ediyor. Cumartesi günlerinin yanı sıra Çarşamba günleri de Sayısal Loto çekilişleri yapılıyor. Sayısal Loto çekilişinden en son Cumartesi günü Manisa Akhisar'dan 1 kişi 6 bilerek 5 milyon 276 bin 683 lira 10 kuruş ikramiye kazanmıştı. Milyonlarca vatandaşın beklediği Sayısal Loto sonuçları dün akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. 6 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük ikramiyeyi bilen bir kişi çıktı ve büyük ikramiye 5.276.683,10 TL olarak dağıtıldı. Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim çekilişi kazandıran numaralar star.com.tr'de.



SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Sayısal Loto çekilişi normalde her Cumartesi günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyordu. Ancak alınan karar doğrultusunda Sayısal Loto çekilişi hem Cumartesi hem de Çarşamba günleri yapılıyor. Çarşamba günleri yapılan bir diğer çekiliş ise Şans Topu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Çarşamba günleri saat 21.15'te Şans Topu'nu 21.40'ta ise Sayısal Loto çekilişini gerçekleştiriyor. Çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.





SAYISAL LOTO 6 EKİM CUMARTESİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 5 - 25 - 35 - 47 - 48



Sayısal Loto'nun 6 Ekim Cumartesi günkü çekilişinde Manisa Akhisar'dan 6 bilen 1 kişi 5 milyon 276 bin 683 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:





Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO’DAN EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre, en fazla çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40



Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?



18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Sayısal Loto kuponunda 1’den 49’a kadar sayılar bulunur. Her kolon için 6 sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişte 6 sayı belirlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki haftaya devreder. Çekiliş kuponu doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. İkramiyelerin ödeme limitleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.





Sayısal Loto çekilişi sonucunda ikramiye kazananlardan;



3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler bir yıl içerisinde ilgili yerden ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.