Sayısal Loto sonuçları 12 Aralık çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr adresinde

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! MPİ 12 Aralık 2018 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır? Büyük ikramiye ne kadar? İkramiye hangi bilete çıktı? soruların yanıtları yine araştırılan konular arasında. Milli Piyango İdaresi'nce haftada iki defa oynanan Sayısal Loto çekiliş sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Piyango İdaresin'nce düzenlenen Sayısal Loto geçtiğimiz hafta devretmişti. 12 Aralık 2018 Çarşamba günü Sayısal Loto çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı ve kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan 12 Aralık 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkıp çıkmadığını haberimizde yer alan link üzerinden öğrenebilirsiniz.12 Aralık Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları son dakika haberleri ve çekilişe dair detaylar star.com.tr'de.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA



Sayısal Loto çekilişi, 12 Aralık Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 12 ARALIK

12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklamaz habermizdeki yerini alacaktır.

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

8 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 3 haftadır 6 bilen çıkmayan Sayısal Loto çekilişinde bu haftada 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

Sayısal Loto'da büyük ikramiye 5.536.351,79 liraya yükseldi. Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 102 kişi 7.579,05'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 701 kişi 82,50 Türk Lirası, 3 bilen 138.689 kişi 11,80 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.



Sayısal Loto'da şanslı numaralar belirlendi! Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1173. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 5, 7, 14, 46 ve 47 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 536 bin 351 lira 79 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi, 7 bin 579 lira 5'er kuruş; 4 bilen 7 bin 101 kişi, 82 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 689 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO HAFTADA İKİ KEZ ÇEKİLECEK!



Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni dönem başladı. Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği açıklanmıştı. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 12 Aralık 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.



Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.



Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir."

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.