Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! 14 Kasım 2018 Sayısal sonuçları ikramiyesi ne kadar? Sayısal Loto en çok çıkan sayılar hangileri? Binlerce zengin olma hayali kuran vatandaş Sayısal Loto çekilişi MPİ sonuç sorgulama sayfasına bakıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları merak ediyor. Bu akşam yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile izlenebilecek. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi oynanan Sayısal Loto sonuçlarında son saatler… Sayısal Loto çekilişi, 14 Kasım Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. En son yapılan Sayısal Loto sonuçlarında vatandaşların beklediği an geldi. Sayısal Loto 1165. çekilişi MPİ tarafından gerçekleştirildi. İşte, Sayısal Loto sonuçları: 9 – 15 – 18 – 28 – 29 – 46 oldu. Sayısal Loto oyunu İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ' oyun ' olarak da ifade edilen şans oyunudur. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları ve en çok çıkan sayıları…
Sayısal Loto sonuçları yayında mı? 14 Kasım MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Heyecanla oynanan Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu hafta kimleri zengin edecek? MPİ Sayısal Loto 14 Kasım 2018 çekiliş sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. MPİ'nin haftada 2 kez düzenlediği Sayısal Loto çekilişinde talihli numaralar hangileri olacak? 4. devirin gerçekleştiği Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Geçen hafta Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 151 kişi, 5 bin 276 lira 50'şer kuruş; 4 bilen 8 bin 7 kişi, 74 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 146 bin 245 kişi, 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım 2018 çekilişi star.com.tr’de…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 KASIM 2018
Açıklanınca haberimizde eklenecektir.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA 10 KASIM
09 15 18 28 29 46
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 591 bin 257 lira 3 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 151 kişi, 5 bin 276 lira 50'şer kuruş; 4 bilen 8 bin 7 kişi, 74 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 146 bin 245 kişi, 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
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SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.
Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.
Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.
SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir…
Sayısal Loto fiyatı ne kadar?
Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.
Sayısal Loto 6/49 1.5 TL
On Numara 1 TL
Şans Topu 5+1 1 TL
Süper Loto 6/54 2 TL
Sayısal Loto ne zaman çekilir?
Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.
Topların ağırlığı etkiliyor mu?
Sayısal Lotoda bazı sayıların birbirini sevmesinin ve küreden birlikte düşmesinin, belli modellerde belli rakamların gelmesinin nedeni ne? Sayısal Lotoda topların üstüne 1 yazmak ile 49 yazmak arasında kullanılacak boya miktarı açısından bayağı bir fark olması ve bunun yarattığı ağırlık, muhtemel nedenlerden biri… Tartışılan diğer olasılık, topların her hafta sekiz tüpten küreye aynı sırayla düşüp aynı yöne doğru karıştırılmaları… İşletme uzmanı Adam Fawer’ın ‘Olasılıksız’ adlı kitabında, bir bilardo oyuncusunun ıstakanın, topların ve masanın esnekliği, havadaki nem oranı, rüzgâr, topa vuruş açısı ve hızı gibi faktörlerin bilgisine eksiksiz olarak haiz olması halinde masadaki topların konumunun ne olacağını da tam olarak bilebileceğini anlattığını hesaba katarsak, sayısal lotoda kısmen de olsa bir anlam ifade ediyor! Sayısal Lotoda “topların üzerindeki yazı kabartmalarından dolayı çok cüzi de olsa bir ağırlık farkı oluşuyorsa, sonuçlar etkilenebilir!”
Sayısal Loto ikramiye ödeme merkezleri
Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
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