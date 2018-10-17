Sayısal Loto sonuçları 17 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Sevilen Sayısal Loto oyunu nasıl oynanıyor? 17 Ekim Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? 17 Ekim 2018 Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyunu için 5+1 bilerek büyük ödülü kazanmak isteyenler sonuçlara odaklandı. Sayısal Loto oyununun bugünkü çekiliş sonuçlarını ve ödül miktarını star.com.tr’den takip edebilirsiniz. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi her hafta olduğu gibi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilecek. Sayısal Loto çekilişlerine katılım için yaş sınırı bulunur. 18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 17 EKİM 2018

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

SAYISAL LOTO 17 EKİM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi her hafta olduğu gibi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilecek.

SAYISAL LOTO 13 EKİM SONUÇLARI

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucu:

18, 19, 28, 30, 36, 39

SAYISAL LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto'nun Eylül 2018 tarihine kadar en çok hangi sayılar çıktı? İşte Sayısal Loto'da en çok kazandıran rakamlar…

Sayısal Loto'nun en şanslı numarası “38”. Tam 165 kez bu sayı çıktı.

İkinci sıradaki rakam “18”, 161 kez çıktı.

“21”, 158 kez.

“1”, 157 kez.

“16”, 156 kez.

“26”, 154 kez.

“36”, 153 kez…

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sayısal Loto çekilişlerinin basın duyurusu, her hafta Cumartesi günü saat 21:30'dan sonra yapılır. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SuperLotoSonuc.com adresinden öğrenilebilir. Her hafta yapılan çekilişlerde 6 bilen çıkmadığı taktirde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Devir ikramiye miktarını katladığından, katılımcı sayısını da arttıracak ve sonraki haftanın büyük ikramiye miktarı da bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Çok fazla devir gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, yapılan bir değişiklikle 3 haftadan fazla arka arkaya devir gerçekleşmesini önlemeye yönelik bir program değişikliğine gidilmiştir. Buna göre, 4 hafta üst üste 6 bilen çıkmayıp büyük ikramiyenin devretmesi durumunda. Büyük ikramiye 5 bilen yada 5 bilen de çıkmaması halinde 4 bilenler arasında paylaştırılacaktır.

Kazanılan ikramiyeler için elbette bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Bu süre bir (1) yıldır ve tahsil edilmeyen ikramiyeler Milli Piyango'ya kalmayıp hazineye devredilecektir. Her yıl çok yüksek miktarda ikramiyenin tahsil edilmediği ve bu kaynağın yol, su gibi işlerde kullanıldığı yetkililerce bildirilmektedir. Bunun sebebinin doğru kontrol edilmeyen yada kaybedilen biletler olabileceği gibi, tahrip edilmiş biletlerin de fazlalığı dikkati çekilmektedir.

Tahrif edilmiş (üzerinde değişiklik yapılmış), yırtılmış, yada iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. İbraz edilen bilete ödeme yapılabilmesi için, biletin üzerindeki barkot, çekiliş sayıları, güvenlik numarası ve ayrıca biletin arkasında basılı olan bilet no'sunun net okunacak kondisyonda olması gereklidir. (Bilet sadece yırtılmış fakat bunun dışında tamamen iyi durumdaysa yine de başvurabilirsiniz. Orjinalliğine yönelik yapılacak teknik incelemeden sonra kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.)

Kupon üzerinde seçilen altı adet sayıdan toplamda 3 veya 4 adedini doğru tahmin edebilen katılımcılara ikramiyeleri Sayısal bayilerince ödenir.

5 adet sayıyı doğru tahmin eden katılımcılara ödeme bayi veya Milli Piyango İdaresi tarafından yapılır.

6 adet sayının tamamını doğru tahmin eden katılımcılaraysa ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Henüz reşit olmayan 18 yaşın altındakiler, Sayısal Loto 6/49 oynayamazlar. İkramiye çıkmış ve ibraz ettikleri biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. Henüz reşit olmayanlara Sayısal Loto 6/49 oynatmak kanunen suç teşkil eder.