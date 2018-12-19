Sayısal Loto sonuçları 19 Aralık MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi Sayısal Loto oyunu kazandıran numaralar neler? Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor. 19 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu mu merak ediliyor. Geçen hafta Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 157 bin 952 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Sayısal Loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. 49 sayının içinden 6 sayıyı doğru tahmin edebilme ihtimali yaklaşık 14 milyonda birdir. 1,2,3,4,5,6 sayılarının çıkma ihtimali ile 49,48,47,46,45,45 sayılarının çıkma ihtimali eşittir. İşte Sayısal Loto son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

15 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu mu merak ediliyor.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 157 bin 952 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 282 bin 467 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 106 bin 730 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 176 bin 511 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

18, 25, 29, 30, 32, 44





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO TAHMİN (En çok çıkan sayılar ve en az çıkan sayılar)

Sayısal Loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. 49 sayının içinden 6 sayıyı doğru tahmin edebilme ihtimali yaklaşık 14 milyonda birdir.

1,2,3,4,5,6 sayılarının çıkma ihtimali ile 49,48,47,46,45,45 sayılarının çıkma ihtimali eşittir.

Şimdiye kadar çekilen numaraların istatistiki verilerinden faydalanarak şansınızı artırmanız mümkündür.

Örneğin birbirini takip eden üç sayıyı bir kolonda oynamayınız. Ard arda üçlü az çıkmıştır.

Şimdiye kadarki bütün çekilişlerde sadece 26 haftada ard arda 3 rakam dizili çıkmıştır ki bu da oldukça düşük bir orandır.

Şansınızı artırmanın bir diğer yöntemi ise çekilişlerde en fazla çıkan sayılardan bir kolon oluşturmaktır.

Sayısal Loto’da en fazla çıkan 5 sayı: 21 – 18 – 36 – 38 – 40

Sayısal Loto’da en az çıkan 5 sayı: 43 – 33 – 4 – 45 - 37

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.