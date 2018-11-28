Sayısal Loto sonuçları 28 Kasım 2018 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto çekiliş sonuçları heyecanı yaşıyor. Sayısal Loto, tüm dünyada sevilen ve çokça tercih edilen bir şans oyunudur. Sayısal Loto 6/49, ülkemizde 16 Kasım 1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Milli Piyango teşkilatı tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş kişisel bayiler tarafından satışı gerçekleştirilir. Sayısal oyunlar kategorisindeki en çok tutulan oyun Sayısal Loto'dur. Katılımcılarının sayısı yüksektir ve her işlek caddede bir Sayısal bayisi bulmak mümkündür. Sayısal oyunların tümü, sadece yetkili bayiler aracılığıyla oynanabilirler. İnternet ortamında oynatılmaları yasaktır. Geçen haftaki Sayısal Loto sonuçlarında Sayısal Loto oyununun bin 169'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlinin kuponunu Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 KASIM 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

SAYISAL LOTO 24 KASIM 2018 SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte. 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama.

Sayısal Loto oyununun bin 169'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

1, 11, 14, 20, 30, 44

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sayısal Loto çekilişlerinin basın duyurusu, her hafta Cumartesi günü saat 21:30'dan sonra yapılır. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SuperLotoSonuc.com adresinden öğrenilebilir. Her hafta yapılan çekilişlerde 6 bilen çıkmadığı taktirde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Devir ikramiye miktarını katladığından, katılımcı sayısını da arttıracak ve sonraki haftanın büyük ikramiye miktarı da bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Çok fazla devir gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, yapılan bir değişiklikle 3 haftadan fazla arka arkaya devir gerçekleşmesini önlemeye yönelik bir program değişikliğine gidilmiştir. Buna göre, 4 hafta üst üste 6 bilen çıkmayıp büyük ikramiyenin devretmesi durumunda. Büyük ikramiye 5 bilen yada 5 bilen de çıkmaması halinde 4 bilenler arasında paylaştırılacaktır.

Kazanılan ikramiyeler için elbette bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Bu süre bir (1) yıldır ve tahsil edilmeyen ikramiyeler Milli Piyango'ya kalmayıp hazineye devredilecektir. Her yıl çok yüksek miktarda ikramiyenin tahsil edilmediği ve bu kaynağın yol, su gibi işlerde kullanıldığı yetkililerce bildirilmektedir. Bunun sebebinin doğru kontrol edilmeyen yada kaybedilen biletler olabileceği gibi, tahrip edilmiş biletlerin de fazlalığı dikkati çekilmektedir.

Tahrif edilmiş (üzerinde değişiklik yapılmış), yırtılmış, yada iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. İbraz edilen bilete ödeme yapılabilmesi için, biletin üzerindeki barkot, çekiliş sayıları, güvenlik numarası ve ayrıca biletin arkasında basılı olan bilet no'sunun net okunacak kondisyonda olması gereklidir. (Bilet sadece yırtılmış fakat bunun dışında tamamen iyi durumdaysa yine de başvurabilirsiniz. Orjinalliğine yönelik yapılacak teknik incelemeden sonra kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.)

Kupon üzerinde seçilen altı adet sayıdan toplamda 3 veya 4 adedini doğru tahmin edebilen katılımcılara ikramiyeleri Sayısal bayilerince ödenir.

5 adet sayıyı doğru tahmin eden katılımcılara ödeme bayi veya Milli Piyango İdaresi tarafından yapılır.

6 adet sayının tamamını doğru tahmin eden katılımcılaraysa ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Henüz reşit olmayan 18 yaşın altındakiler, Sayısal Loto 6/49 oynayamazlar. İkramiye çıkmış ve ibraz ettikleri biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. Henüz reşit olmayanlara Sayısal Loto 6/49 oynatmak kanunen suç teşkil eder.