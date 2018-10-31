Sayısal Loto sonuçları 31 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de

Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. 31 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta ne zaman yapılıyor? 31 Ekim 2018 Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. Olasılık ihtimalleri üzerine kurulu bir oyun. 49 da 6 bilme ihtimali yaklaşık 14 milyonda birdir. Sayısal Loto en çok çıkan sayılar neler? En son yapılan Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen 2 kişi oldu. Sayısal Loto’da 6 bilenler kişi başı 4 milyon 334 bin lira kazandı. Biletler Çanakkale/Biga'dan ve İstanbul/Şişli'den yatırıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 161’inci hafta çekilişinde 5 bilen talihliler 6.466 TL, 4 bilenler 79 TL, 3 bilenler ise 11 TL ikramiye almaya hak kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi Çarşamba günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

SAYSAL LOTO SONUÇLARI 27 EKİM 2018

Sayısal Loto 1161. çekilişi MPİ tarafından gerçekleştirildi. Sayısal Loto sonuçları: 4, 09, 22, 28, 29 ve 47.

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi oldu. Sayısal Loto’da 6 bilenler kişi başı 4 milyon 334 bin lira kazandı. Biletler Çanakkale/Biga'dan ve İstanbul/Şişli'den yatırıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 161’inci hafta çekilişinde 5 bilen talihliler 6.466 TL, 4 bilenler 79 TL, 3 bilenler ise 11 TL ikramiye almaya hak kazandı.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur. Olasılık ihtimalleri üzerine kurulu bir oyun. 49 da 6 bilme ihtimali yaklaşık 14 milyonda birdir. Ve her altılının çıkma ihtimali aynıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 nın çıkma ihtimali 44, 45, 46, 47, 48, 49 veya 12, 18, 23, 37, 38, 46 çıkma ihtimaline eşittir. Ama yine de ard arda sıralı 2 rakamdan fazla oynanamak mantıklı oluyor . Yani 47, 48 oynadıktan sonra 49 oynamayınız. İstatistiklere göre Ard arda 3'lü az çıkmıştır.

475 hafta itibarıyla sadece 26 haftada ard arda 3 rakam dizili (1, 14, 15, 16, 29, 47 gibi) 6lılar çıkmıştır. Bu da; (449/475= 0.945) şu ana kadar çekilen çekilişlerin yaklaşık %95'inde ard arda 3lü rakam dizisinin çıkmadığı manasına gelmektedir. Hele 1, 2, 3, 4, 18, 39 gibi ard arda 4 sıralı rakam ve daha fazlasının çıkma ihtimali çok düşük. 475 hafta sonunda sadece 5 haftada ard arda 4 rakam çıkmıştır. Bu da; (470/475=0.989) %98.9 oranında 4lü dizi çıkmadığı anlamına gelmektedir. Ama hiç bir zaman unutmamak gerekiyor Sayısal loto tamamen şansa dayalı bir oyundur.

Sayısal Loto, tüm dünyada sevilen ve çokça tercih edilen bir şans oyunudur. Sayısal Loto 6/49, ülkemizde 16 Kasım 1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Ülkemizde Milli Piyango teşkilatı tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş kişisel bayiler tarafından satışı gerçekleştirilir. Sayısal oyunlar kategorisindeki en çok tutulan oyun Sayısal Loto'dur. Katılımcılarının sayısı yüksektir ve her işlek caddede bir Sayısal bayisi bulmak mümkündür. Sayısal oyunların tümü, sadece yetkili bayiler aracılığıyla oynanabilirler. İnternet ortamında oynatılmaları yasaktır.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sayısal Loto çekilişlerinin basın duyurusu, her hafta Cumartesi günü saat 21:30'dan sonra yapılır. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde SuperLotoSonuc.com adresinden öğrenilebilir. Her hafta yapılan çekilişlerde 6 bilen çıkmadığı taktirde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Devir ikramiye miktarını katladığından, katılımcı sayısını da arttıracak ve sonraki haftanın büyük ikramiye miktarı da bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Çok fazla devir gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, yapılan bir değişiklikle 3 haftadan fazla arka arkaya devir gerçekleşmesini önlemeye yönelik bir program değişikliğine gidilmiştir. Buna göre, 4 hafta üst üste 6 bilen çıkmayıp büyük ikramiyenin devretmesi durumunda. Büyük ikramiye 5 bilen yada 5 bilen de çıkmaması halinde 4 bilenler arasında paylaştırılacaktır.

Kazanılan ikramiyeler için elbette bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Bu süre bir (1) yıldır ve tahsil edilmeyen ikramiyeler Milli Piyango'ya kalmayıp hazineye devredilecektir. Her yıl çok yüksek miktarda ikramiyenin tahsil edilmediği ve bu kaynağın yol, su gibi işlerde kullanıldığı yetkililerce bildirilmektedir. Bunun sebebinin doğru kontrol edilmeyen yada kaybedilen biletler olabileceği gibi, tahrip edilmiş biletlerin de fazlalığı dikkati çekilmektedir.

Tahrif edilmiş (üzerinde değişiklik yapılmış), yırtılmış, yada iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. İbraz edilen bilete ödeme yapılabilmesi için, biletin üzerindeki barkot, çekiliş sayıları, güvenlik numarası ve ayrıca biletin arkasında basılı olan bilet no'sunun net okunacak kondisyonda olması gereklidir. (Bilet sadece yırtılmış fakat bunun dışında tamamen iyi durumdaysa yine de başvurabilirsiniz. Orjinalliğine yönelik yapılacak teknik incelemeden sonra kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.)

Kupon üzerinde seçilen altı adet sayıdan toplamda 3 veya 4 adedini doğru tahmin edebilen katılımcılara ikramiyeleri Sayısal bayilerince ödenir.

5 adet sayıyı doğru tahmin eden katılımcılara ödeme bayi veya Milli Piyango İdaresi tarafından yapılır.

6 adet sayının tamamını doğru tahmin eden katılımcılaraysa ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Henüz reşit olmayan 18 yaşın altındakiler, Sayısal Loto 6/49 oynayamazlar. İkramiye çıkmış ve ibraz ettikleri biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. Henüz reşit olmayanlara Sayısal Loto 6/49 oynatmak kanunen suç teşkil eder.