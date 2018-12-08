Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto kazanan talihli hangi şehirden çıktı? Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresin'nce düzenlenen Sayısal Loto geçtiğimiz hafta devretmişti. Sayısal Loto çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı ve kazanan numaralar belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişi çıkacak mı merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak konusu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 172’nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 18, 23, 24, 37 ve 47 olarak belirlendi. Sayısal Loto çekiliş sonuçları son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bugün yani 8 Aralık Cumartesi günü 173’nci Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 700 bin 439 lira 70 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 69 kişi, 6 bin 584 lira 60’ar kuruş; 4 bilen 3 bin 990 kişi, 85 lira 80’er kuruş ve 3 bilen 80 bin 611 kişi 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

SAYISAL LOTO HAKKINDA



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..