Şebnem Akman Balta: Annelik girişimci olmaya engel değil

İş dünyasının en başarılı kadınlarından Şebnem Akman Balta, Sanitas SPA & Wellness'ın kurucu ortağı, turizm acentesi Medulux Health&Travel'ın sahibi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin başkan yardımcısı. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Akman Balta, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarına mutlaka vakit ayırdığını söyledi. Anneliğin girişimci bir kadın olmaya engel teşkil etmediğini dile getiren iş insanı, Anneler Günü öncesinde iş hayatından uzak kalmak zorunda olan annelere seslendi.

ÇOCUKLARIM, EMPATİ YETENEĞİMİ DAHA YOĞUN KULLANMAMI SAĞLIYOR

Şebnem Akman Balta, "Anne olmak, girişimciliği daha da destekleyen itici bir güç. Kadınların çok şapkaları var; annelik şapkası, yöneticilik şapkası veya evde ev hanımlığı şapkası. Sorumluluklarımız, ayaklarımızı yere daha sağlam basarak hayata devam etmemizi sağlar. Çocuklarım benim empati yeteneğimi daha da yoğun kullanmamı sağlıyor. Böylece insan ilişkilerimi pozitif yönde destekliyor. Özellikle turizm sektöründe yoğun emek isteyen bir alanda çalıştığım için insan ilişkilerini yönetmek işimin yarısı. 'Mutlu personel mutlu iş hayatı demektir' sloganını şirketimizde kendimize misyon edindiğimiz için hizmet kalitemiz de doğal olarak daha da üst seviyede oluyor" dedi.

AİLEYİ BİR ARADA TUTMAK KADININ GÖREVİ

Çocuklarının bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalan kadınlara hibrit çalışma modelini tavsiye eden Şebnem Akman Balta, evlerinde de üretim yapabileceklerini dile getirdi: "İş hayatından uzak kalmak zorunda olan anneler, mutlaka iş hayatına dönebilmelerini sağlayacak imkânlar oluşturmalı. Tabii ki çok kolay olmayacaktır. Çocuklarına bakacak birini bulamayan annelerin kazandığı parayı bakıcıya vermek zorunda olması, iş motivasyonunu da olumsuz etkiler. Bu nedenle evde üretebilecekleri bir iş veya dijital içerik üreterek hibrit çalışma modeli ile çalışmaya yönelmelerini tavsiye edebilirim. Anne olarak hem ekonomik krizle mücadele etmek hem de çalışmak, ev ekonomisini sağlamak ve aileyi motive edip bir arada tutmak kadını görevidir. En ağır sorumluluk anneler üzerindedir."

BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAYI SEVMEK

Şebnem Akman Balta, "Siz nasıl başardınız? Başarı hikâyenizi paylaşır mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İşimi çok seviyorum. Wellness; 'wellbeing' ve 'fitness' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Wellbeing 'kendini iyi hissetmek' demek. Kendini iyi hissetmediğin zaman hayat ne kadar zor olur. Yaşamı sevmek için iyi hissetmelisin. Bunu sağlamanın en güzel yolu da kendini sevmekle başlar. Kendini sevmek için kendine zaman ayırmalısın. Ben, yaptığım işle insanların dinlenmelerini, masaj alarak kendilerini şımartmalarını sağlıyorum. Acentemiz Medulux Health ile hem sağlık operasyonlarını yaptırıyoruz hem de seyahatlerini organize edebiliyoruz. İnsanların pozitif alanlarda bizimle iletişime geçmelerini sağladığımız için işime koşarak gidiyorum ve başarının sırrını çalışmayı sevmek olarak düşünüyorum."

ÇOCUKLARIMA ANNELERİN ÇALIŞMASININ ÖNEMİNİ ANLATIYORUM

Akman Balta, kendi hayatında iş ve çocuk dengesini nasıl sağladığını da anlattı: "Çocuklarıma hafta sonu daha fazla vakit ayırabiliyorum. Hafta içi yoğun bir iş döngüsüne sahibim. Onlarla olduğumda sevdikleri, ilgi duydukları alanlarda aktiviteler yapıyoruz. Birlikte uzun tatilleri organize ederek dolu dolu programlar uyguluyoruz. En önemlisi güzel anılar bırakmak ve hatırladıklarında yüzlerinde tebessüm oluşması. Biz kültür gezileri yapmayı, birlikte macera dolu tatillere çıkmayı çok seviyoruz. Anlayışlı çocuklarım olduğu için şanslıyım. Onlara anne ve babanın çalışması gerektiğini anlatıyorum. Özellikle annelerin çalışmasının önemini anlatıyorum ve bunu hem kızım hem de oğlum çok önemsiyor."

İYİ BİR HUKUK TAVSİYESİ VE MALİ MÜŞAVİR DESTEĞİYLE YOLA ÇIKSINLAR

Ünlü iş kadını, girişimci olmayı düşünen annelere şu tavsiyelerde bulundu: "Öncelikle ne yapmak istediklerine ve neyi severek yapacaklarına karar versinler. Sonra iyi bir hukuk tavsiyesi ve mali müşavir desteğiyle yola çıksınlar. Bir kadının başarısız olması, toplumun başarısız olması demektir.

Ülkenin başarısı, kadınların başarısına endekslidir. İyi yetişmiş çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlayan rol modeller; anneleridir. Bir çocuk evde ne görürse onu yaşar ve onu doğru bulur. Değer yargılarını şekillendiren ilk model annedir. Topluma böyle bakarsak, ülkenin çağdaşlığı ve daha bilimsel bakış açısı oluşacaktır."