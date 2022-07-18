Şebnem Yıldız, markasıyla sürdürülebilir bir dünyaya merhaba demenin heyecanını yaşıyor

Halen freelance olarak danışmanlık vermeye devam eden Şebnem Yıldız, yıllardır süregelen birikimi ve tecrübesi sonrasında kendi adını verdiği markasıyla sürdürülebilir bir dünyaya merhaba demenin heyecanını yaşıyor. Sürdürülebilir modanın doğa dostu olması gerektiğinin her tasarımında özellikle altını çizmeye devam ediyor.

%100 doğal pamuk ve bambu lifleriyle dokunan, doğal elyaflar ile hazırlanmış sürdürülebilir bir dünya ya adım atarken, hareketi özgürleştiren zamansız tasarımlarını sizlerle buluşturuyor. Açık tonların verdiği huzuru ve yalınlığı etnik moda anlayışı ile harmanlayarak minimal bir tarz oluşturan Şebnem Yıldız, koleksiyonunu Beachwear etrafında şekillendirirken Casualwear ve Outerwear'a da uygun olacak şekilde günlük, sosyal hayatın içine adapte edilecebilecek oversize gömlekler, pantolonlar, pareolar ve kimonoları yazın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Tek parça konforunu hissedebileceğiniz parçalarımız, alt ve üstlerle eşleştirildiğinde çabasız şıklığın bütünlüğünü hissettirirken, kumaş ve dikiş kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir bir giyim alışkanlığını amaçladığımız koleksiyonumuzda, yalınlık ve şıklık arayan kadınların tercih ettiği parçalar da yer alıyor.

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