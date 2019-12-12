Seccad Mehmedi kimdir? Seccad Mehmedi kaç yaşında, nereli? Seccad Mehmedi kimdir? Seccad Mehmedi kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Seccad Mehmedi aslen İranlı'dır. Mehmedi, 23 Eylül 1987 yılında İran'ın Çaldıran Şehrinde doğmuştur. Seccad Mehmedi, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve beğenilen şarkıları seslendirmeye başladı. Seccad Mehmedi sesi, tarzı ve konuşmaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.