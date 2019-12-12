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Seccad Mehmedi kimdir? Seccad Mehmedi kaç yaşında, nereli?

Seccad Mehmedi kimdir? Seccad Mehmedi kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Seccad Mehmedi aslen İranlı'dır. Mehmedi, 23 Eylül 1987 yılında İran'ın Çaldıran Şehrinde doğmuştur. Seccad Mehmedi, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve beğenilen şarkıları seslendirmeye başladı. Seccad Mehmedi sesi, tarzı ve konuşmaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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Ülkesinde söylediği yanık türkülerle ün salan Mehmedi aynı zamanda yaşadığı şehirde düğünlerin aranılan ismi oldu.  Seccad Mehmedi kimdir? Seccad Mehmedi kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Seccad Mehmedi aslen İranlı'dır. Mehmedi, 23 Eylül 1987 yılında İran'ın Çaldıran Şehrinde doğmuştur. Seccad Mehmedi, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve beğenilen şarkıları seslendirmeye başladı.  
 

 
SECCAD MEHMEDİ KİMDİR? 
Seccad Mehmedi aslen İranlı'dır. Mehmedi, 23 Eylul 1987 yılında İran'ın Çaldıran Şehrinde doğmuştur. Seccad Mehmedi, henüz küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve beğenilen şarkıları seslendirmeye başladı.

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