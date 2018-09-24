Sedanur kim neden öldürdü Karslı Sedanur son dakika haberleri otopsi raporu

Sedanur son dakika haberleri nerede ve nasıl bulundu? Sedanur kim neden öldürdü? Sedanur otopsi raporu açıklandı mı? soruların yanıtları google aramalarında araştırılan konular arasında. Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu. Sedanur Güzel'in yapılan otopsisinde cinsel istismara uğradığı ileri sürüldü. Kars Valisi ve başsavcısı iddiaları yalanladı. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edildi. Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni, organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek. Kayıp Sedanur'un gözaltına alınan komşusu tutuklandı. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden kaybolan Sedanur Güzel'in (9) kaybolması olayı ile ilgili 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınıp, ifadesi alınan komşu Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklandı. Sedanur ile ilgili detaylar star.com.tr'de. İşte Sedanur ile ilgili son dakika haberleri otopsi raporu, Sedanur'un ölüm nedeni ve detayları

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' saman yığınında arama yaptı. E.B.'nin evi, bahçesi, çatı kısmı ve samanlık olarak kullanılan alanı didik didik eden ekipleri şüphe arz edecek bir durumla karşılaşmadı.

Sedanur'un kaybolması ile ilgili geçen 18 Eylül akşamı 'şüpheli' sıfatıyla komşu Ertan Bozkurt gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını belirten Vali Rahmi Doğan, dün "Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz.

Kendisi zaten eski hükümlü. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum" diye açıklama yapmıştı.

Güzel ailesiyle akrabalık bağı da olduğu öğrenilen Ertan Bozkurt'un Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Kağızman Adliyesine çıkarılan Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Rahmi Doğan, Ertan Bozkurt'un yarı açık cezaevinde olması gerekirken sahte evrak nedeniyle mi yoksa Sedanur Güzel'in kaybolması olayı ile ilgili mi tutuklandığı yönündeki soruya, "Tutuklama talebini isteyen savcılık, kararı veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuşmam doğru olmaz. Sedanur'un kaybolması ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede kızımızı buluruz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, VALİ VE BAŞSAVCIDAN YALANLAMA



Kars Valisi Rahmi Doğan ve Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz birer açıklama yaparak, Sedanur Güzel'in otopsisinde cinsel istismara uğradığına dair bulgulara ulaşıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Kars Valisi Rahmi Doğan: "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir."



Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz: "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır."



İçişleri Bakanlığı: "Sedanur ile ilgili tecavüz bulgusuna dair herhangi bir bulgu yoktur."



OLAYIN GEÇMİŞİ



Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.





Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle bunu da kesinleştirecek.

Sedanur'un otopsisi 6 saat sürdü



Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi otopsinin ardından gece yarısı Kars'a gönderildi.

Bugün akşam saatlerinde otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen Sedanur Güzel'in cenazesi 6 saat süren otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ambulansla köyüne götürülmek üzere Adli Tıp kurumundan alındı.



Yapılan otopside cesette yaşanan çürüme nedeniyle laboratuvar sonuçlarına göre otopsi kesin raporunun açıklanacağı belirtildi.



Türkiye'yi yasa boğan ölümün ardından yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Kars'ta küçük Sedanur'un cansız bedenini bulan ekipler, Sedanur'un kuş gibi hafiflediğini ifade etti.



Kars'ın Paslı köyünde yaşanan olayda dere kenarında taşların altında cenazesi bulunan Sedanur Güzel(9) cenaze aracıyla otopsisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



"KUŞ GİBİ HAFİF OLMUŞTU"



Böyle bir vahşeti görmediklerini belirten ekipler, "Bir taş var, taşın alt tarafına koymuş, üzerine taşlar yığarak kapatmaya çalışmış. Kokudan dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki ceset kurumuştu. Bir taşa bir oduna dokunursun ya öyleydi. Sedanur kuş gibi hafif olmuştu. Adli tıpta her şey ortaya çıkacak. Böyle bir vahşet olamaz. Anlatamıyorum, taşların arasına koymuş. Böyle bir vicdan olamaz" dedi.



Kars'ın Kağızman ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ailesi, acı haberin ardından ilk uçakla İstanbul'dan Kars'a döndü. Acı haberi alan baba Abdullah Güzel, olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.







SEDANUR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kars Valisi Rahmi Doğan, Sedanur'un cansız bedeninin Paslı Köyü'ne 1 km uzaklıkta JAK Timleri tarafından üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulunduğunu belirtti.