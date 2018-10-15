Sedanur'un katili kim Müge Anlı son dakika ATV canlı izle Sedanur cinayetinde son durum

Sedanur'un katili kim Müge Anlı son dakika haberleri ve ATV canlı izle linki araştırılan konular arasında. Aynı zamanda Sedanur cinayetinde son durum nedir? Sedanur'un katili kim? Sedanur Güzel'in otopsi raporu belli oldu mu? Küçük Sedanur'un katili Himmet Uç mu? Sedanur'un katili Ertan Bozkurt mu? Cinsel istismara maruz kaldı mı? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılırken yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Müge Anlı Tatlı Sert programında yürekleri sızlatan Sedanur Güzel'in ölümünün üzerinden 1 ay geçti. Atv ekranlarının Müge Anlı'nın sunumuyla en çok izlenen ve takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Eylül ayında 9 yaşındaki Sedanur'un kayıp olması araştırılmaya başlanmıştı. Müge Anlı canlı yayında ailenin kızlarının 7 gün önce kaybolduğunu söylemeleri üzerine arama başlatan ekip, kaybolmasından tam 7 gün sonra küçük Sedanur Güzel'in cansız bedenine ulaştı. Sedanur'un cinayeti ile ilgili son dakika haberler Müge Anl'nın sunumuyla Atv'de hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı Tatlı Sert programında. Detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Sedanur Güzel cinayeti ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programda gündem olmaya devam ediyor. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarından Müge Anlı soluksuz izleniyor. Sedanur'un katilinin kim olduğu ise merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlısert gündüz kuşağının vazgeçilmez programları arasında bulunuyor. Kars Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri aranıyor. 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. Her bölümü ekranlara damga vuran program reyting yarışında da birçok yapımı geride bırakan Müge Anlı büyük beğeni topluyor. Hergün yeni bir gelişme ile ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programını haberimizdeki link üzerinden Atv'den naklen canlı olarak izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI SEDANUR CİNAYETİNDE SON DURUM NEDİR?



Atv'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika olayların ne olduğu gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kaybolan küçük Sedanur'un otopsi raporu ve detayları Atv canlı yayında açıklandı.



Müge Anlı ile tatlı sert' programı, pek çok olayın çözülmesinde yardımcı oluyor. Son günlerde ise kayıp Sedanur olayında yaşanan gelişmeler gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika neler olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Sedanur'un kaybolduktan sonra cesedinin bulunması olayının detayları merak konusu.

Müge Anlı canlı yayında Sedanur Güzel'in katilini araştırırken ilginç gelişmeler yaşandı. Kars'ta kaybolmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel hakkında gelişmeler her gün merak ediliyor. Sedanur Güzel cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde canice katledilen 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayeti ile ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 3'e çıktı. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cinayete kurban giden Sedanur Güzel'in, cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, patolojik inceleme sonucu belirlenecek. Talihsiz kızın komşusu Himmet Uç, geçen pazartesi günü, atv'de yayımlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldıktan sonra gözaltına alınarak Kars'a getirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ertan Bozkurt da daha önce tutuklanmıştı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir. Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ KİM?



Küçük Sedanur'un katili Himmet Uç mu?



Sedanur'un bulunması için ATV'deki programa katılan Himmet Uç, Müge Anlı'yı bile kuşkuya düşürmüştü. Dünkü yayında da anlattığı bir çok şey yalan çıkınca Himmet Uç için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Himmet Uç yayından sonra kaldığı otelde gözaltına alındı. Sorguya götürülen Himmet Uç, 'Benim bu işle ilgim alakam yok, benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Uzaktan yakından bu konuyla alakam yok. Suçsuz günahsızım ben' açıklamasında bulundu.

Sedanur'un katili Ertan Bozkurt mu?



Olayla ilgili olarak Ertan Bozkurt tutuklanmıştı. Ertan Bozkurt da Müge Anlı'nın programına çıkmış ve çelişkili ifadeleri ile kuşku yaratmıştı. Araştırmalar sonunda Ertan Bozkurt'un sahte kimlikle gezdiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Cezaevinde tutuklu olan Ertan Bozkurt bir itirafta bulunmazken cep telefonundan porno videoları, Facebook hesabından da sapkın eğilimli cinsel paylaşımlar çıkmıştı. Ertan Bozkurt'un ifade alma işlemini tamamlanmasının ardından tutuklandı.

SEDANUR GÜZEL HAKKINDA VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ!



Savcı, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır" dedi. Konuyla ilgili Kars Valisi Rahmi Doğan'dan da bir açıklama geldi. Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir" diye konuştu.

SEDANUR GÜZEL NASIL KAYBOLDU?



Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu. Sedanur'un öldürüldüğü kesinleşirken otopsi raporu bekleniyor. İlk bulgular küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeydi.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve o günden bu yana Türkiye'nin arama kurtarma çaalışmalarını heyecan ve endişeyle takip ettiği Sedanur Güzel'den (9) 22 Eylül'de bulundu. Arama kurtarma ekipleri, küçük Sedanur'un cansız bedenini köyün bir kilometre kadar yakınında ve jandarma karakoluna 100 metre mesafede daha önce de tarama yapılan bölgede öldürülmüş ve üzeri taşla örtülmüş şekilde buldu.

MEYVE TOPLAMAK İÇİN ÇIKMIŞTI



Kars'ın Kağızman ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde yabani meyve toplamak için çıktıktan sonra kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aramaya başladı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur'un bulunması için ekipler seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Tüm evleri didik didik arayan ekipler son olarak Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlatmış ve 22 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı.

ERTAN BOZKURT MÜGE ANLI PROGRAMINA BAĞLANDI!



Sedanur'un kaybolmasında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Ertan Bozkurt aileyle birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katılmış. Hatta Sedanur'un babasına kayıp olduğunu arayıp cep telefonundan o bildirmiş. Şüpheli gözaltına alınmadan önce de Sedanur'u son gören kişi olara ATV'deki Müge Anlı'nın programına bağlandı.



SEDANUR'UN KATİL ZANLISININ CANLI YAYINDA SÖYLEDİĞİ YALANLAR!



Ertan Bozkurt'un canlı yayında verdiği ifadeler kontrol edildiğinde bir çok çelişki ortaya çıktı. En başta da köye geldiği zamanla ilgili. Kurban Bayramı'ndan beri Paslı köyünde olan Ertan Bozkurt yayında ise 2 hafta önce köye geldiğini iddia ediyor. Bozkurt'un en önemli yalanı ise köye gelmeden önce nerede olduğuna dair. Yayında Bilecik'te inşaatta çalıştığını söyledi ancak ancak cezaevinden firari olduğu ortaya çıktı.

SEDANUR'U SON GÖREN KİŞİ ERTAN BOZKURT'UN SÖZLERİ



Ertan Bozkurt Mügen Anlı'nın programında Sedanur'u arama çalışmalarına katıldığını hatta babasını kendisinin aradığını söyledi. İşte küçük kızı son gören kişi olan Ertan Bozkurt'un anlattıkları:



''Sedanur'u tanımıyorum 2 hafta önce köye geldim Bilecik'te inşaat işinde çalışıyorum. Bayram iznine geldim biraz erik özlediğim için çocuklardan erik istedim. Çocuklar bana üç beş tane getirdi kaç tane çocuk olduğunu göremedim. Erik alıp eve geldim ve ondan sonra bir şey göremedim.



Birkaç erik aldıktan sonra 11:30 gibi evime geçtim. Ben saat 4:30-5:00 gibi evdeydim dinleniyordum. Tekrar kapı önüne erik yemeye çıkarken Sedanur' un annesini geldi ve kızımız kayıp gördünüz mü diye sordu. Hep beraber aramaya geldik.

Sedanur'un babasına telefon açtım kızlarının kayıp olduğunu söyledim. Köy girişinde olduklarını söyledi şaka yaptığımı sandılar. Onlar geldikten sonra beraber aradık.''

ERTAN BOZKURT CEZAEVİNDE



Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu Ertan B. tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı. Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledildi.



Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandı.

TECAVÜZ BULGUSU YALAN MI?



Bu arada 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in Erzurum'daki Adli Tıp'ta yapılan otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddiasına çifte yalanlama geldi. Konuyla ilgili Kars Valisi Rahmi Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan 'otopsi sonuçları açıklandı' bilgisi doğru değildir" açıklaması yaptı. Sedanur Güzel'in otopsisi ile ilgili açıklamada bulunan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de, şunları kaydetti:



"Dün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in cesedi üzerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda klasik otopsi işlemi tamamlanmış, Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patalojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."



Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin 2 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunduğu hatırlatıldı.