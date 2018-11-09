Sedat Payas kimdir ne iş yapıyor? Sedat Payas kaç yaşında nereli? Oyuncu Sedat Payes hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sedat Payes oyunculuk yaptığı dizi ve filmler hangileri? soruların yanıtları "İçerde'nin Şevko'su simit satıyor" ile ilgili çıkan haberler üzerine araştırılan konular arasında yer alıyor. Sedat Payas, İçerde, Vücut, Kolpaçino: Bomba, Kalbim Seni Seçti, Çakıl Taşları ve Kurtlar Vadisi gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Yayınlandığı tarihlerde izleyici kitlesiyle uzun süre büyük başarı yakalayan İçerde dizisinde oyunculuk yapmış namı değer Şevko adlı oyuncu Sedat Payas'ın şimdilerde annesine bakabilmek için simit sattığı ortaya çıktı. Reyting rekortmeni 'İçerde' dizisinin Şevko'su Sedat Payas, İçerde dizisinin finalinin ardından iş bulamayınca simit ve sandviç satmaya başladı. Sedat Payas hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

SİMİT VE SANDVİÇ SATIYOR



Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran 'İçerde' dizisinin final yapmasıyla bir oyuncu işsiz kaldı. Dizide Şevko karakterini oynayan Payas, şimdilerde geçimini sağlayabilmek için sokaklarda simit ve sandviç satıyor.



ANNESİNE BAKMAK İÇİN BU İŞE BAŞLADI



Flasflas sayfasına ulaşan fotoğraflarda Payas'ın sandviç ve simit sattığı ortaya çıktı. Dizinin birçok oyuncusu kendisine yeni yapımlarda yer bulurken yan karakter olarak çalışan oyuncular geçimini sağlamak için farklı işlere yöneldi. İçerde dizisinden sonra iş bulamadığını ve annesine bakmak için simit, sandviç sattığını söyleyen Payas, yeni işinden şikayetçi olmadığını da söyledi.



BİRÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI



Sedat Payas, İçerde, Vücut, Kolpaçino: Bomba, Kalbim Seni Seçti, Çakıl Taşları ve Kurtlar Vadisi gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

SEDAT PAYAS KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 3 Eylül 1982 doğumlu. 2002 2013 yıllarında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 2003 - 2004 senelerinde çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı. Başlangıçta Ölümsüz Kahramanlar, Tek Türkiye dizisilerinde aldığı roller sayesinde faal olarak oyunculuk serüveni başlamış oldu.

Geçmişte çakıl taşları dizisinde Tahsin'in adamı rolünde ve Kalbim Seni Seçti dizilerinde rol alan Payas, Kolpaçina Bomba filminde Tutuklu rolünü oynamıştı. Son olarak İçerde dizisinde Şevket (ŞEVKO) karakterini canlandırdı. 2012 yılında kötü karakter ödülü almıştır. Sudanlı bir hanımla evlidir.

ROL ALDIĞI DİZİLER: İçerde, Kalbim Seni Seçti, Çakıl Taşları , Kurtalr Vadisi Pusu, Ölümsüz Kahramanlar, Tek Türkiye

ROL ALDIĞI FİLMLER: Vücut, Kolpaçino





"SOKAKTA TANINIR HALE GELDİM"



"İçerde dizisinde geçirdiğim 26 hafta bana çok şey kattı. Şevko karakteriyle ön plana çıktım. Sokakta hem şahsım hem de karakterim tanınır hale geldi. Usta isimlerle birlikte oynamak benim için tarih edilemez bir süreçti. İçerde benim için büyük bir sıçrama taşı oldu, müthiş bir deneyim kazandırdı."



"MÜTEVAZİ VE ALÇAK GÖNÜLLÜ BİR İNSAN"



Çetin Tekindor tabiri caizse sahnenin tozu yutmuş bir sanatçı. Müthiş oyunculuğunun yanında çok mütevazi ve alçak gönüllü bir insan. Onunla oynadığım bu 26 haftadan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bizim sektörde birçok kişinin birlikte oynamak isteyeceği müthiş bir isim olarak görüyorum. Onun rolüne gerçekçi girişleri bizi de çok olumlu etkiledi. Olumsuz bir yönünü görmedim.

KİMLERİ ÖRNEK ALIYOR?



"Aslında sinema tarihimiz birçok usta isim gördü. Bütün büyük sanatçılara hayran olmanın bu mesleğin bir gereği olduğuna inanıyorum. Ama illa birkaç isim söylememiz gerekirse Çetin Tekindor, Salih Kalyoncu, Kemal Sunal gibi büyük isimleri söylerdim."



"BEŞ ADIM ÖNE GÖTÜREN PROJELERDE YER ALMAK İSTİYORUM"



"Bundan sonraki süreçte beni İçerde gibi bir değil belki bir anda beş adım öne götüren iyi projelerde yer almak istiyorum. Bu süreçte usta isimlerle birlikte çalışıp deneyimlerinden faydalanma gibi bir hedefim de var."