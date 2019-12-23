23.12.2019 16:32 - Güncelleme: 23.12.2019 16:32

Sefirin Kızı Melek kimdir? Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Sefirin Kızı takipçileri tarafından merak ediliyor. Sefir'in Kızı dizisinde oynayan çocuk oyuncu izleyiciden tam not aldı. Star TV ekranlarının iddialı dizisi Sefirin Kızı bu akşam yeni bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Sefirin Kızı dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

SEFİRİN KIZI MELEK KİMDİR?

Nare ile Sancar’ın sekiz yaşındaki kızları.

Annesinin yaşadığı acıları gördü; erkenden büyüdü. Nare tarafından çok olgun, çok güçlü yetiştirildi ama annesini bu dünyada tek başına bırakan babasını hep merak etti.

Melek annesi gibi bir savaşçı, babası gibi bir Efe olma yolunda ilerliyor.

SEFİRİN KIZI'NIN MELEK'İ BEREN GENÇALP KAÇ YAŞINDA?

Beren Gençalp, 11 Kasım 2011 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk için bir ajansa kaydolan Beren dizi seçmelerine katılmış ve Melek rolüne en uygun oyuncu olduğuna karar verilerek seçmelerde seçilmeyi başarmıştır. Beren, ajansa kaydolduktan bir müddet sonra Sefir’in Kızı dizi seçmelerine katılmış ve çocuk oyuncu olarak seçmeleri kazanmıştır. Sefir’in kızı rolüne en uygun kişi olarak seçilmiştir. Beren Gençalp ilk defa bir dizide yer alacaktır.