Sefirin Kızı Melek kimdir? Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Sefirin Kızı takipçileri tarafından merak ediliyor. Sefir'in Kızı dizisinde oynayan çocuk oyuncu izleyiciden tam not aldı. Star TV ekranlarının iddialı dizisi Sefirin Kızı bu akşam yeni bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Sefirin Kızı dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
SEFİRİN KIZI MELEK KİMDİR?
Nare ile Sancar’ın sekiz yaşındaki kızları.
Annesinin yaşadığı acıları gördü; erkenden büyüdü. Nare tarafından çok olgun, çok güçlü yetiştirildi ama annesini bu dünyada tek başına bırakan babasını hep merak etti.
Melek annesi gibi bir savaşçı, babası gibi bir Efe olma yolunda ilerliyor.
SEFİRİN KIZI'NIN MELEK'İ BEREN GENÇALP KAÇ YAŞINDA?
Beren Gençalp, 11 Kasım 2011 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk için bir ajansa kaydolan Beren dizi seçmelerine katılmış ve Melek rolüne en uygun oyuncu olduğuna karar verilerek seçmelerde seçilmeyi başarmıştır. Beren, ajansa kaydolduktan bir müddet sonra Sefir’in Kızı dizi seçmelerine katılmış ve çocuk oyuncu olarak seçmeleri kazanmıştır. Sefir’in kızı rolüne en uygun kişi olarak seçilmiştir. Beren Gençalp ilk defa bir dizide yer alacaktır.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.