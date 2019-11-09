Sefirin Kızı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan diziler arasında yer alan Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Sefirin Kızı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı Star’da izleyicileri ile buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Çekimleri Bodrum'da devam eden Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu, birbirlerine geçmişte deli gibi aşık olan Sancar ve Nare'yi canlandırıyor. Sefirin Kızı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.