Sefirin Kızı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?
Yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan diziler arasında yer alan Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Sefirin Kızı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı Star’da izleyicileri ile buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Çekimleri Bodrum'da devam eden Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu, birbirlerine geçmişte deli gibi aşık olan Sancar ve Nare'yi canlandırıyor. Sefirin Kızı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
NGM ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Star TV'nin iddialı projesi Sefirin Kızı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ü buluşturan Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı geldi. Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından Sefirin Kızı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Sefirin Kızı dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Sefirin Kızı dizisinin başlama tarihi açıklanmadı. Yayın bilgisi olarak “Yakında” Star’da bilgisi verildi. Sefirin Kızı yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI 1. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı Star’da izleyicileri ile buluşacak.
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.
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