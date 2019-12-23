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Yaşam

Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Sefirin Kızı konusu nedir, nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Sefirin Kızı konusu nedir, nerede çekiliyor? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül paylaşıyor. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesini anlatan Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Sedef Nehir Erdem üstleniyor. Sefirin Kızı dizisi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

23.12.2019  15:58 - Güncelleme: 23.12.2019  15:58
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? Sefirin Kızı konusu nedir, nerede çekiliyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Sedef Nehir Erdem üstleniyor. Sefirin Kızı dizisinin başrollerini  Engin Akyürek ve Neslihan Atagül paylaşıyor. Sefirin Kızı dizisi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
 
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
 
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
 
Yahya- Doğukan Polat
 
Elvan- Hivda Zizan Alp
 
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
 
Akın- Erhan Alpay
 
Güven- Erdal Küçükkömürcü
 
Halise- Gonca Cilasun
 
Menekşe- Tülin Yazkan
 
Müge- Esra Kızıldoğan
 
Zehra- Cemre Öktem
 
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
 
Melek- Beren Gençalp

 
SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?
Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.
 
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
 
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
 
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
 
 
 
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
 
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
 
SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR? 
Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler gerçekleşti.
 

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