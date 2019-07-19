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Şefkat yuvası 125 yaşında   

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Darülaceze, 125 yıldır din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin garip gureba ve yaşlıların sığındığı sıcak bir yuva oldu.

  • ÖZKAN DEMİR İSTANBUL
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Osmanlı Cihan Devleti’nin 34’üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan ve günümüze kadar faaliyeti devam ettirilen 125 yıllık Darülaceze, kimsesizlere yuva olmaya devam ediyor. 

DÜNYADA BENZERİ YOK

Kurulduğu günden bu yana din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara hizmet vermeyi sürdüren Darülaceze, cami, kilise ve havrasıyla da dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olarak biliniyor. Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hizmet veren Darülaceze’de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor. Burada barınanlara güzel bir yaşama alanı da sunan kurumda rehabilitasyon için kurulan atölyelerde, başarılı eserler de ortaya çıkarılıyor. İki katlı binada sakinler, el emeği göz nuru eserler üretiyor. 500 civarında misafirin kaldığı Darülaceze yerleşkesinde günlük 150 kişi bu atölyelerde zamanını değerlendiriyor. 

MAĞDURSA ALIYORUZ

Kimi elektrikli sandalyeyle kimi felçli haliyle kimi de tek gözüyle rehabilitasyon atölyelerine gelerek emek verip, üreterek hayatına renk katıyor. Darülaceze Ailesi Kahvaltı Buluşmaları’nda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci “Darülaceze 125 yıldır 100 bin kişiye hizmet vermiş bir kurum. Kapıya gelene biz ideolojisini sormuyoruz, ırkını, milliyetini, cinsiyetini sormuyoruz. Mağdur ve mazlumsa alıyoruz. Buradaki insanların neden çok mutlu olduğu merak ediliyor. Yüzde 90 mutluluk oranımız var. Çünkü bizler anne babaya iyi davranılmasını öğütleyen Allah’ın emirleriyle yetişen nesilleriz” dedi. Cebeci, Arnavutköy’de yapılacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nde bin 500 kişinin ağırlanacağını, mimarisi ve yeşil alanlarıyla dünyaya örnek olacağını sözlerine ekledi. 

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