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Yaşam

Şehidin emaneti yalnız bırakılmadı: İyi ki doğdun Rabia

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde şehit uzman çavuş Raşit Atcı'nın kızına doğum günü sürprizi yapıldı. Şehidin eşi Ebru Atçı, kızının mutlu olması için kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:43
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesince, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Raşit Atcı'nın 7 yaşına giren kızı Rabia Begüm Atcı için sürpriz kutlama düzenlendi.

Doğukent Mahallesi Yaşar Gölcü İlkokulu'ndaki sınıfında kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen ve Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ile pastasını kesen Atcı, sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.

Şehidin eşi Ebru Atçı, kızının mutlu olması için kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman, aile yakınları ve Rabia Begüm'ün sınıf arkadaşları katıldı.

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