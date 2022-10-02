İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2022 Pazar / 7 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şehirler arası yolcu otobüsünde inanılmaz olay! Şoför direksiyonu bırakıp dans etti
Yaşam

Şehirler arası yolcu otobüsünde inanılmaz olay! Şoför direksiyonu bırakıp dans etti

İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans etti. Otobüsteki diğer yolcular şoförün direksiyondaki dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA2 Ekim 2022 Pazar 11:18 - Güncelleme:
Şehirler arası yolcu otobüsünde inanılmaz olay! Şoför direksiyonu bırakıp dans etti
ABONE OL

İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı. Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.