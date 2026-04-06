Şehit mezarına saldırı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Adana'da genç yaşta hayatını kaybeden polis memuru Sude Sarıkaya'nın mezarına yönelik hırsızlık ve saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Acılı anne, mezarın dağıtıldığını ve büyük saygısızlık yapıldığını belirterek gözyaşları içinde isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, 2007 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Sarıkaya'nın kızı, polis memuru 22 yaşındaki Sude Sarıkaya, 2 Kasım 2024'te İzmir'in Foça ilçesinde hayatını kaybetti. Genç kadın, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi. Kızının mezarını adeta ev gibi süsleyen anne Duru Sarıkaya, mezara oyuncak ve biblolar koydu.

Ancak bir süre sonra mezarlıktan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine anne Sarıkaya, mezara güvenlik kamerası taktırarak önlem aldı. Buna rağmen biri kadın 4 kişi mezara gelerek hem oyuncak ve bibloları çaldı hem de mezara zarar verdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"KIZIM 4 YAŞINDA BABASIZ KALMIŞTI"

Mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan anne Duru Sarıkaya, yaşananlara tepki göstererek, "Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Saygısızlık yapıp bayrağı tepelemişler. Biz yüzüne bakamazken, üstünde gezmişler. O bizim her şeyimizdi, ben onu babasız büyüttüm. Mezarda bulunan çiçekleri ve oyuncakları çalmışlar, kırıp dağıtmışlar, kuzumu tepelemişler. Önceden de bu şekilde sıkıntılar olmuştu, o yüzden kamera taktırdık. Bu sefer daha da beter olmuş. Bayrak üzerinde geziyorlar diye kamera taktırmıştık. Bunu yapanlar bizi izlerse Allah belalarını versin. Ben kuzumun yüzüne bakamıyordum. Musalla taşı üstünde gördüğümde, 'bu güzel kız benim mi' demiştim. 4 yaşında babasız kaldı kuzum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.