Şehit yakınlarının tesellisi Barış Pınarı bölgesindeki huzur

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:22

Roket ve havan mermilerinin isabet etmesi nedeniyle yaralanarak kaldırıldığı hastanede 40 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt'un oğlu Mehmet Yoğurt, AA muhabirine, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye huzur getirdiğini söyledi.

Harekatta şehit olan babasının acısının halen taze olduğunu anlatan Yoğurt, şöyle konuştu:

"Ne zaman karşı taraftan bir mermi gelecek diye huzursuzduk, adeta diken üzerindeydik. Allah devletimizden razı olsun, harekatı başlattı ve bölgeyi PKK terör örgütünden temizledi, çok memnun olduk. Bu harekat sırasında babamızı şehit verdik, vatan sağ olsun. Babamızın yerini, makamını biliyoruz. Bizi teröristlerden kurtardığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi hem bizim tarafta hem karşı tarafta huzur var. Bölge YPG/PKK terör örgütünden temizlendikten sonra artık rahat uyuyabiliyoruz.

Terör örgütünün bulunduğu diğer bölgelerin de temizlenmesini istiyoruz. Kızım o dönem örgüt tarafından atılan mermiler nedeniyle yaralanmıştı. En ufak bir seste çocuklarım korkuyordu, çok tedirgindik, bahçeye bile çıkamıyorduk. Şimdi çok şükür huzurumuz da rahatımız da yerinde. Keşke daha önceden yapılsaydı. Valimiz, kaymakamımız bizlere sahip çıktı, devletin sıcak elini hep üzerimizde hissettik, hepsinden Allah razı olsun."

Şehidin eşi Şaha Yoğurt ise torunlarına sarılarak teselli bulmaya çalıştığını anlattı.

Yoğurt, "Eşim şehit olduğu gün öğle arasında yemek için eve geldiğinde çok heyecanlıydı. Harekatı anlatıyordu, sonra yemeğini yedikten sonra tekrar gitti. Bana hep bölgenin terörden temizlenmesini istediğini anlatırdı. Çok özlüyoruz, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Eşim çok şükür şehit oldu, vatan sağ olsun. Bölgenin terörden temizlenmesiyle rahat ettik." diye konuştu.

- 18 YILLIK HASRETİN ARDINDAN DOĞAN EVLADI ŞEHİT OLDU

YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesi de bölgede huzurun hakim olmasının acılarını dindirdiğini dile getirdi.

Baba Muhammed Hani Şahar, Barış Pınarı Harekatı'nın 2. yıl dönümünde, şehit olan güvenlik güçleri ve tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Harekat öncesi mermilerin, bombaların nereye düşeceğini kimsenin bilmediğini ve bu nedenle dışarı çıkamadıklarını aktaran Şahar, artık çocuklarının korkmadan okullarına gidebildiğini, top ve mermi sesleri duymadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 18 yıllık evliliklerinden olan oğlu Muhammed'i terör örgütünün saldırısında kaybettiklerini hatırlatan Şahar, şunları kaydetti:

"Bölgenin terörden temizlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Temennimiz diğer bölgelerdeki terör örgütlerinin de temizlenmesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Artık Tel Abyad ve Rasulayn'da rahatça dolaşabiliyoruz. Harekat sonrası hem Suriye hem Türkiye tarafında yaşayan insanlar huzura kavuştu. Çok şükür Allah, bir evladımı aldı bir yıl sonra yine bana erkek evlat verdi. Çocuğumun şehit olduğu evden taşındık çünkü o evde çocuğumun izleri vardı, annesinin üzülmemesi için taşınmak zorunda kaldım. Oğlum şehit olduktan sonra yetkililer sürekli bizleri ziyaret ederek ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun."

Anne Fatma Şahar da Muhammed Omar'ın şehit olmasından sonra Bilal adını verdikleri oğullarının doğduğunu, onunla teselli bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Oğlunun şehit olduğu evden ayrıldıklarını anlatan Şahar, "Çünkü her yerde onu görüyordum ve artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Eşime durumu anlattım ve evi değiştirdik. Türk halkından ve yetkililerden Allah razı olsun, bizi hep desteklediler, hep yanımızda oldular." diye konuştu.