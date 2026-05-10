  • Şehrin merkezinde arabada yakalandı! Uzunluğu tam 1 buçuk metre
Şehrin merkezinde arabada yakalandı! Uzunluğu tam 1 buçuk metre

Amasya'da otomobilin içine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

IHA10 Mayıs 2026 Pazar 17:36 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi'nde bir otomobilin içinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ön koltuğun altında olduğunu tespit ettikleri 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak, yerleşim yerlerine uzak bir alanda doğaya saldı.

Yılanı görünce paniğe kapılmadan durumu Amasya Belediyesi itfaiyesine bildirdiklerini anlatan otomobil sahibi Ahmet Zeytünlü, "Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak'ta yüzerken bunlar da bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Genelde dağlarda gördüğü yılanla şehir merkezinde ilk defa karşılaştığını belirten Emirhan Karadoğan da, "Amasya'nın içinde ilk defa 1,5 metre uzunlukta yılan gördüm" diye konuştu.

