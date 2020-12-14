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Yaşam

Şeker pancarı yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

Kırıkkale'de şeker pancarı yüklü kamyon yandı. Yangında kamyonun motor ve şoför kısmı tamamen yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

DHA14 Aralık 2020 Pazartesi 00:05 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:05
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Olay 21.30 sularında Kırıkkale-Samsun karayolu Ulaş Köyü yol ayrımında meydana geldi. Umut Saçır yönetimindeki şeker pancarı yüklü 42 HA 734 plakalı kamyondan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yayılan dumanı fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alırken, Kırıkkale-Samsun otoyolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerini yangını kısa sürede söndürmesi sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Yangında kamyonun motor ve şoför kısmı tamamen yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

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