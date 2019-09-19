Sekizinci ‘Küresel’ öğretmenimiz
Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle, Hindistan merkezli Uluslararası Eğitim Yönetimi Kuruluşu AKS Education tarafından ‘Küresel Öğretmen’ ödülüne layık görülen 8 Türk’ten biri oldu.
Görevini Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda sürdüren Göktaş’ın çocukların kelime haznelerini geliştirmek, Türkçeyi doğru ve etkin kullanmayı sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Heybemde Kitap Var’ ve Avrupalı ortaklarla yazdığı uluslararası ‘Little Schools Outdoor’ projeleri ‘Kalite Etiketi’ aldı. ‘Oku Anlat Değerine Değer Kat’ projesi ise ‘Eğitimde Yenilikçi Bölgesel’ ödülüne layık görüldü.
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