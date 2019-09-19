Sekizinci ‘Küresel’ öğretmenimiz Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle, Hindistan merkezli Uluslararası Eğitim Yönetimi Kuruluşu AKS Education tarafından ‘Küresel Öğretmen’ ödülüne layık görülen 8 Türk’ten biri oldu.