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Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi ne zaman başlayacak?

Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Yapımcı Birol Güven, Seksenler’in yeniden ekranlara geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler Seksenler dizisine çevrildi. Ekran macerasına üç yıl sonra kaldığı yerden devam edecek olan Seksenler’in günlük dizi formatında yayınlanması bekleniyor. Kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin yer aldığı Seksenler’in 7. Sezonu için geri sayım devam ediyor. Seksenler yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizde...

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Yapımcı Birol Güven, Seksenler’in yeniden ekranlara geleceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından tüm dizi takipçileri Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ekran macerasına üç yıl sonra kaldığı yerden devam edecek olan Seksenler’in günlük dizi formatında yayınlanması bekleniyor. Kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin yer aldığı Seksenler’in 7. Sezonu için geri sayım devam ediyor. Seksenler'in yeni sezonu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik... 
 
SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
Seksenler dizisinin yeni sezonunun Ekim ayında başlaması bekleniyor. Seksenler'in yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak. 
 

 
SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Seksenler, TRT 1 kanalında 24 Ocak 2012'den itibaren yayınlanan televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak TRT 1'de yayınlanmıştır. Tekrar bölümleri 360'ta hafta içi her gün yayınlanmaktadır.
 
Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.
 

 
SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
 
Rasim Öztekin - Fehmi Özdemir
 
Özlem Türkad - Rukiye Özdemir
 
Şoray Uzun - Ahmet Özdemir
 
Yasemin Çonka - Nazlı Özdemir
 
İlker Ayrık - Çağatay Özdemir
 

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