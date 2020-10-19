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Yaşam

Sel, denizin rengini değiştirdi

Fethiye'de yağan yağmurun oluşturduğu sel suları, denizin rengini değiştirdi.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 18:15 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:15
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanakla oluşan sel suları, Mut Deresi'ne karışarak denize ulaştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.

Muğla'nın turizm ilçelerinden Fethiye'de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak sele yol açtı. Yüksek kesimlerden gelen ve Mut Deresi ile denize ulaşan sel suları, Çalış Plajı ve çevresinde denizin rengini değiştirdi. Çamurlu sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye döndü. İlçede aralıklarla yağmur devam ederken meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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