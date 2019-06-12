26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7961
  • 6,5606
  • 248.108
  • 92.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sel, mezarları söküp götürdü

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi’nde kanalların taşması sonucu oluşan sel sonucu kırsal mahalledeki mezarlıklar yerinden söküldü. Bazı mezarların açılması sonucu ekipler ve ölenlerin yakınları açılan mezarları yeniden kapattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın Efeler ilçesine bağlı Kuyucular ve Kanyaşı Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Dağlardan gelen sel sularının Aydın Sağ Sahil Sulama kanalını tıkaması sonucu kanallarda biriken sel suları çevreye taştı. Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuyucular Mahallesi yakınlarında kanalların taşması sonucu sel suları önce mahalle mezarlığının istinat duvarını yıktı. Ardından mezarlıktaki bazı mezarları yıktı. Bazı mezarlar da açılırken ortaya çıkan iskeletler ekipler ve ölenlerin yakınları tarafından yeniden mezara gömüldü.
 
Yağmurun aniden bastırdığını belirten çevre sakinlerinden Nazmi Avcı, “Akşam saatlerinde aniden yağış bastırdı. Yukarılardan gelen sel suları kanalı tıkayınca kanaldan taşan su tarım arazilerine ve mezarlığa doğru akmaya başladı. Ekipler hemen Köşk tarafından kanalın suyunu kesti. Buna rağmen kanaldan taşan su önce mezarlığın istinat duvarını yıktı. Ardından mezarları yıktı. Bazı mezarları da açtı” diyerek çok büyük bir afetten kurtulduklarını söyledi.
 
Yaşanan sel felaketinin ardından Efeler Belediyesi’ne ve Sağ Sahil Sulama Birliği’ne ait ekipler bölgede çalışma başlattı. Tıkanan kanal ve kapanan yolları açmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

Binali Yıldırım, Uğur Dündar teklifinin perde arkasını anlattı

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA