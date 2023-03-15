Sel sularına kapılan vatandaşın uzattığı el boşta kaldı!

Sel felaketi ile mücadele edilen Şanlıurfa'dan gelen görüntüler, afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Su taşkınlarının da yaşanmasıyla birçok evi su bastı. Sel sularına kapılan 10 kişi ise hayatını kaybetti.

ELİNİ UZATAN VATANDAŞI KURTARMAK YERİNE VİDEO ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntüler, sel felaketinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Son olarak paylaşılan bir video ise büyük tepki çekti. Yaşananları kayıt altına alan bir kişinin paylaştığı videoda, hemen yanında sel sularına kapılan bir vatandaşın olduğu görüldü.

Kendisini kayıt altına alan selzede, yardım etmesi için elini uzattı. Videoyu çeken kişi ise kurtarmak yerine kayıt almaya devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan vido kısa sürede gündem oldu.