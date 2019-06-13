Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

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Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.

  • DHA
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İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.  İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı.
 
Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları kameralara yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü.
 
İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.
 
KEDİNİN DURUMU İYİ
 
Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.  

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

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