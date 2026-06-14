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Yaşam

Sel sularında panik anları: Motosikletiyle sürüklenen adam son anda kurtarıldı

Kırşehir'de motosikletiyle giderken sel sularına kapılarak sürüklenen yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Sel sularında panik anları: Motosikletiyle sürüklenen adam son anda kurtarıldı
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Kırşehir'de dün akşam etkili olan sağanak yağışın yol açtığı selde bir vatandaşın elektrikli motosikletiyle suya kapılarak düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sel sularına kapılan vatandaş bir kişi tarafından görüntülendi.

SEL SULARINA KAPILAN YAŞLI ADAMI SON ANDA KURTARDILAR

Camiden çıktığı öğrenilen vatandaş, elektrikli motosikletiyle ilerlediği sırada sel sularının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Görüntülerde vatandaşın elektrikli motosikletiyle suyun içinde sürüklendiği ve çevrede bulunan vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlar yer aldı.

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