Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Ankara'da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde sel suları nedeniyle bir kişi akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar, sürüklenen kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ONLAR DA SÜRÜKLENDİ

Sel sularına kapılan vatandaşı tutmaya çalışan bazı kişilerin de akıntının şiddeti nedeniyle sürüklendiği görüldü. Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda, zaman zaman suyun etkisiyle kişilerin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkat çekti. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.