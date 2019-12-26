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Yaşam

Selde tahrip olan yollar asfaltlandı

Yaz aylarında meydana gelen aşırı yağış sonrasında Akçakoca köylerinde meydana gelen heyelanlar ile bir çok köy yolu tahrip olmuştu. Yapılan çalışmalar ile birlikte köy yolları asfaltlandı.

IHA26.12.2019  13:36 - Güncelleme: 26.12.2019  13:36
Temmuz ayında meydana gelen aşırı yağış sonrasında başta Cumayeri ve Akçakoca köyleri olmak üzere bir çok köyde sel meydana gelmiş, topraklar kaymış ve yollar uçmuştu. 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında yaraların hemen sarılması için çalışmalar başlatılmıştı. Çay Köprüsü olarak bilinen Akçakoca’da ki köprü de sel felaketinde yerle bir olmuş ekipler köprüyü kısa bir süre içerisinde yeniden yaparak hizmete almıştı. Bölgede asfalt sorunu nedeni ile araçların kullanmadığı noktalarda Akçakoca Kaymakamlığı ve Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma ve yol yenileme çalışmaları başlatıldı. Kısa süre içerisinde Arabacı köyü tarafından tehlike arz eden noktalarda minimum seviyeye indirilen yollarda asfaltlama çalışmaları yapıldı. Selde tahrip gören, sıkıntılı olan yolların asfaltlanması sonrasında vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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