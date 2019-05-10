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Semih Ürgün kimdir? Talat Semih Ürgün (Ekmek Teknesi) kaç yaşında, neden öldü?

‘Talat Semih Ürgün kimdir’ sorusu vatandaşları tarafından merak konusu oldu. Bir dönemin fenomen dizisi Ekmek Teknesi’nde ‘Vefa’ karakterini canlandıran Talat Semih Ürgün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören oyuncu Semih Ürgün hastalığına yenik düştü. Peki, Talat Semih Ürgün kimdir? Talat Semih Ürgün neden öldü? İşte haberimizin ayrıntıları…

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Talat Semih Ürgün kimdir? Talat Semih Ürgün neden öldü? Televizyon dizilerinin unutulmaz yapımların biri olan Ekmek Teknesi’nde ‘Vefa’ karakterini canlandıran Talat Semih Ürgün, tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastalığına yenik düştü. Sanatçı, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı. İşte haberimizin detayları…

SEMİH ÜRGÜN'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Semih Ürgün bir süredir kanser tedavisi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçı, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

SEMİH ÜRGEN KİMDİR?

2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı.

Dizide kahvehanede Heredot Cevdet’in analtıları sırasında camdan içeriyi izleyen ve sokakta yaşayan Vefa Efendi karakteri, mahalleli tarafından gizem dolu hayatıyla ilgiyi sık sık üzerine çekiyordu. Öte yandan dizide Vefa Efendi’nin gerçekte kim olduğu bilgisi gizemini sürekli muhafaza etmişti.

 

 

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

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