27 Aralık 2020 Pazar 11:51 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 11:51

Şems Arslan, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 2007'den itibaren İstanbul'da kendisine ait olan Güzellik ve Cilt Sağlığı Merkezi'nde faaliyet gösteren Şems Arslan, aynı zamanda bilgilerini Ulusal Kanallarda Kamuoyuyla paylaşmakta olup, iki yıldırda bir gazete'de konusu ile alakalı köşe yazarlığı yapmaktadır. Vatandaşlar, televizyon programlarında sık sık gördüğümüz Şems Arslan hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Şems Arslan kaç yaşında? Cilt uzmanı Şems Arslan nereli? İşte detaylar...

ŞEMS ARSLAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şems Arslan, siyasetçi bir babadan ve üniversite hocası bir anneden Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 1970 yılında dünyaya geldi.

50 yaşında olan Şems Arslan; ilk, orta, lise ve ardından 1933 yılında Azerbaycan'da bulunan Devlet Petrol Akedemisi'ni bitirerek Gidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisi olmaya hak kazanmıştır. Kısa bir süre sonra aynı üniversite'de hocalık yapmıştır.

Bu dönemde İnternational İnstitute Of İnvention And Business, Cilt ve Güzellik, ayrıca Epilasyon Uzmanlığı dalında Eğitimlere katılarak başarıyla eğitimini tamamlamıştır.

2007'den itibaren İstanbul'da kendisine ait olan Güzellik ve Cilt Sağlığı Merkezi'nde faaliyet gösteren Şems Arslan, aynı zamanda bilgilerini Ulusal Kanallarda Kamuoyuyla paylaşmakta olup, iki yıldırda bir gazete'de konusu ile alakalı köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kendisi alanında, Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alan Şems Arslan; ulusal ve uluslararası birçok panel ve konferanslara katılarak başarılı sunumlar gerçekleştirmiştir. 1996 Yılından bu yana Türkiye’de olan Şems Arslan, 2 çocuk annesidir.