Sen Anlat Karadeniz final bölümü bugün! Sen Anlat Karadeniz final bölümünde neler olacak?

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü bugün. İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Ali Ersan Duru gibi oyuncuların yer aldığı Sen Anlat Karadeniz bu akşam ekranlara veda edecek. Sen Anlat Karadeniz final bölümünde neler olacak? sorusunun yanıtı da tüm izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Hayranlanının heyecanla beklediği Sen Anlat Karadeniz finali bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak olan Sen Anlat Karadeniz muhteşem bir final yapacak.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ BUGÜN!

Sen Anlat Karadeniz final bölümü bugün ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz dizisinin final bölümü bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Sen Anlat Karadeniz finali bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Gerçek Aşk Karşındakini Sevmek Değil, Ona Çok İnanmakmış..."

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Sen Anlat Karadeniz; şiddete boğun eğmeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Nefes, lisede öğrencisi, babası ve abisiyle yaşayan parlak ve neşe dolu bir kızdır. Vedat, Nefes'i görür ve onunla evlenmek ister. Nefes bu duruma karşı çıksa da baskılar karşısında evlenmekten başka çaresi kalmaz. Vedat kötü bir çocukluk geçirmiş, psikopat tavırlar sergileyen bencil bir adamdır. Nefes'i istediği kalıplara sokamayacağını anladığında şiddete başvurur. Hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gören Nefes'in, Vedat'tan Yiğit adında bir oğlu olur. Nefes, oğlunu Vedat'tan korumak için Yiğit'e bir oyun dünyası yaratır. Anne ve oğlunun oyundaki amacı, kötü adam Vedat'tan kaçıp kurtulmaktır.

Kaleli ailesinin Vedat'ın şirketi ile iş yapmasıyla beraber Nefes'in de bu aileyle yolu kesişir. Nefes'in Tahir'in arabasının bagajına binerek kaçmasıyla başlayan hikaye, Tahir'in Nefes ve oğlu Yiğit'i ailesine ters düşmesine rağmen koruması ile devam eder. Nefes'in Tahir'in yaşadığı köye gelmesiyle birlikte Tahir'in annesi başta olmak üzere birçok kişi problem çıkartır. Tahir'in en büyük destekçileri abisi Mustafa olur. Manevi gücünü toplayan Nefes, Vedat'tan kurtulmak için yasal yollara da başvurur. Sen Anlat Karadeniz dizisinin avukatı Esma, cesareti ile Nefes'in her zaman yanı başında olur. Tahir, Nefes'in ve oğlunun kaçış yolculuğunda onlara yardım eder ve ikilinin arasında doğan imkansız aşk dizinin temelini oluşturur.