2 Ocak ATV yayın akışı SAK yeni bölüm ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden yok

Sen Anlat Karadeniz neden yok yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak Çarşamba akşamı ATV’de yayınlanması beklenen Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu nedenle dizinin fanları Sen Anlat Karadeniz neden yok sorusunu araştırmaya başladı. SAK yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak Çarşamba ATV yayın akışında hangi programlar var? Sen Anlat Karadeniz’in geçen hafta yayınlanan son bölümünde Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN YOK?

Dizinin bu hafta yayınlanması gereken yeni bölümü dizilerin yılbaşı nedeniyle yeni bölümlerine ara vermesinden dolayı yayınlanmıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünün 9 Ocak tarihinde yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışında bu akşam Labirent: Ölümcül Kaçış ve X-MEN Başlangıç Wolverine isimli iki yabancı film arka arkaya yayınlanacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

SEN ANLAT KARADENİZ 35. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye, Mercan, Nazar ve Berrak, Vedat’ı kaçırıyor. Vedat’ı arabanın bagajına attılar. Yolda polis çevirisine takıldılar. Nazar çok panikliyor. Polis aracı çekiyor. Ve kızlar çaresiz kalıyor. Asiye, Nefes’i arayarak ‘geliyoruz’ diyor. Nefes şok içinde ‘kiminle geliyorsunuz’ diye sorabiliyor. Nefes kızlardan gerçeği öğreniyor. Arabanın alınabilmesi için ruhsat sahibinin gitmesi gerekiyor. Kızlar aracı geri alabilmek için dışarı çıkıyorlar ve araba ile karşılaşıyorlar. Şok içindeyken Nazar’ın telefonu çalıyor. Vedat’ın adamlarından biri arabayı getirdiğini ve Vedat’ın iyi bir ders ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aslında bu durumu ayarlayan Fikret. Kimliğini açık etmeden Vedat’ın adamlarına bu işi yaptırıyor.

VEDAT İLE YÜZLEŞME

Vedat’ı bir sandalyeye bağlayan Asiye, Berrak, Nazar, Mercan ve Nefes Vedat’ın onlara yaşattığı acıları düşünüyorlar. Gördükleri işkence sahneleri bir bir ekrana geliyor. Kızlar Vedat’a ne yapacaklarıı tartışıyorlar. Nefes onları sakinleştirmeye çalışıyor.

KALELİ AİLESİ GERGİN

Saniye kızların iş girişimi öğrenince ortam yeniden gerilir. Nefis Lezzetleri duyduğu anda oğullarının karşısına dikilir. Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı’nın kapıları kapanır.

MERCAN’IN GİZLİ PLANI

Mercan, Vedat’ın ona yaptıklarını kabul edemez. Herkesten gizli hareket etmeye karar verir. Vedat’ın ‘yapamazsın’ bağırışları arasında kafasına ilmeği geçirir.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz’i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat’a satılmış. On yedisinde Yiğit’i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Mehmet Ali Nuroğlu

Vedat Sayar

35 yaşında. Sayar Beton’un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes’in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa “niye yolumda duruyorsun” diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes’i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum’u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Gözde Kansu

Eyşan Sayar

35 yaşında. Vedat’ın hem amca kızı, hem ortağı. Onun sırlarını bilen tek kadın, hayattaki tek dostu, akıl hocası, can kardeşi. Vedat’la aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden koruyan kadın. Acayip akıllı ve entrikacı. Öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil ama Vedat söz konusu oldu mu cinayet bile işler, kimse de katilin kim olduğunu bulamaz. Çok kadınsı, seksi, yumuşak, lafını sözünü bilir, istediğini gaza getirir, istediğini sakinleştirir. İşine geliyorsa tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyorsa ortalığı karıştırır.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa’nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz’in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz’in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa’sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.