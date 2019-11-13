Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de ekranlara gelecek olan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk yer alıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU NE?

Küçük insanların samimi hikâyelerini ve başarı mücadelesini anlatan Sen Kiminle Dans Ediyorsun’da aşk ile kahkaha, dans ile dostluk bir araya geliyor. Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk yer alıyor.