'Seni damla damla öldüreceğim' diyen kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sevmediği bir adamla zorla evlendirilen Sema Kiraz'ın 12 yıllık acı ve işkence dolu hayatı feci bir şekilde son buldu. Doğal yollarla hayatını kaybettiği söylenerek toprağa verilen 33 yaşındaki Selma Kiraz'ın kocası tarafından feci şekilde dövülmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Evlendiği gün kocası İsmail K'nin, “Benimle evlenmek istemediğini yüzüme karşı söylediğin için seni damla damla öldüreceğim” dediği eşini yıllarca öldüresiye dövdü ve üstüne kuma getirdi.Yıllarca süren dayak ve kötü muameleye tanık olan anne ve kardeşlerinin ise korkudan sessiz kaldıkları ve Semanın ölümünden sonra savcılığa gidip her şeyi anlattıkları anlaşıldı. Geçtiğimiz gün Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen İsmail K'nın eşini kendisini aldattığı için öldüresiye dövdüğünü ileri sürdü. Mahkeme herhangi bir ceza indirimi de uygulamadı.

ÖNCE DAYAK SONRA TEDAVİ TEKRAR DAYAK

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığını hazırladığı iddianamede ise tüyler ürperten ve yıllarca süren kabus dolu detaylar yer alıyor. İsmail Kiraz, eşi Sema’yı önce öldüresiye dövdü, sonra 3 gün boyunca evde tedavi etmeye çalıştı. Kiraz’ın, Sema’nın kendine gelememesi üzerine kız kardeşi Ayşe’ye “Al kız kardeşine bak. Doktora götürme. Yüzündeki morluklar, gözündeki kararmalar geçtikten sonra yine de iyileşmezse doktora götürürsün” dediği ortaya çıktı. Birkaç gün sonra İsmail’in Sema’yı tekrar köye götürmek istediği sırada kendisinin de orada bulunduğunu söyleyen anne, kızının “Anne ne olur bırakmayın beni, benim sonum iyi değil. Beni öldürecek” dediğini söyledi. Kızını bırakmak istemeyen annenin üzerine yürüyen İsmail oradakilere “hepinizi keserim” tehditlerini savurdu. Sema’yı köye götürdükten sonra da darp eden katil, eşine serum verip iğne yaparak tedavi etmeye çalıştı.

YALAN İFADE VERDİ

Katil, polise verdiği ifadede tır şoförü olması ve yükünün bulunması nedeniyle eşinin darp edildiği günden birkaç gün önce Şırnak Silopi’ye gittiğini ve olay günü orada bulunduğunu, eşinin ablasının gece saatlerinde kendisini aradığını söyledi. Bilgi sahibi sıfatıyla beyanda bulunan Halil Gündüz ise ölen Sema Kiraz’ın kendisine ‘eve hırsızların girdiğini ve kendisini darp edip bileziklerini aldığını’söylediğini ifade etti. Ancak ikilinin ifadelerinin hastane raporunun içeriğiyle uyuşmadığı görüldü.

KIZ KARDEŞİNİ DE TEHDİT ETTİ

Kız kardeş Ayşe, eniştesi İsmail’in olayın ortaya çıkmaması adına kendisine baskı yapıp tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle ifade veremediğini ve doğruları anlatamadığını annesi Fatma’ya söyledi. Anne Fatma’nın ifadesinde yer alan bu bilgiler doğrultusunda, olayın gerçekleştiği tarihler olan 26-27 Ocak’ta İsmail’in şehir dışında olmadığı anlaşıldı.

“SENİ DAMLA DAMLA ÖLDÜRECEĞİM”

İsmail’in yeni evliyken eşi Sema’ya, “Sen benimle evlenmek istemediğini yüzüme karşı söylediğin için seni damla damla öldüreceğim” dediği öğrenildi. Evlendikten 3 gün sonra kızına yönelik şiddetin başladığını ifade eden anne, “İsmail’in 9 kardeşi var. Benim 2 tane erkek çocuğum var. Bizden güçlü oldukları için kızıma yaptıkları onca eziyeti görmezden geliyorduk, sesimizi çıkaramıyorduk. Kızımın evlendikten sonra çocuğu olmadı. Bu yüzden İsmail başka bir kadınla daha evlilik yaptı” şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Adli Tıp raporunda künt kafa travması ve sarsıntıya bağlı beyin kanamasından dolayı hayatını kaybettiği belirtilen Sema’nın vücudunda çok sayıda travmatik darbe de tespit edildi. Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen dava sonucunda İsmail Kiraz’a, eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğinden dolayı TCK 82/1-d, 53 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.