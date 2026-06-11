Serinlemek için dereye girmişti: 13 yaşındaki çocuktan acı haber

Olay, 28 Mayıs günü Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresindeki kırsal Delik Deresi'nde meydana gelmişti.

İddiaya göre, serinlemek için dereye giren Hüseyin Kaçın, suda boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, bir süre suda çırpınan Kaçın'ı çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede 13 gündür tedavisi devam eden Kaçın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.