Sevdiklerinden haber almak için her gün tepelere çıkıyorlar Ağrı'da, GSM şebekelerinin çekmediği köylerde yaşayan gençler, bir yandan büyüklerinin mesajlarını telefonla yakınlarına iletmek diğer yandan nişanlı ya da arkadaşlarını aramak için hemen hemen her gün dağlara, tepelere tırmanıyor. Uçarkaya köyü muhtarı Cemil Sarıdoğan, 'Bu köyde gençlerin işi çok zor. Nişanlı olanlar, askere gidenler var ve gerçekten işleri çok zor. Yolumuz, suyumuz ve elektriğimiz her şeyimiz dört dörtlük ancak internet, telefon şebekesi çekmiyor' şeklinde konuştu.