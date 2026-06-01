Sevgili çiftin kavgası ölümle bitti! Tutuklanan kadın her şeyi itiraf etti

Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.Ç., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

K.Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde, Kolçak tarafından daha önce tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve darbedildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kolçak'ın olay günü kendisini zorla taksiyle eve götürüp kapıları kilitleyerek telefonunu aldığını, daha sonra da elinde bıçakla yanına geldiğini savunan şüphelinin, çıkan arbedede bıçağın maktulün göğüs bölgesine saplandığını iddia ettiği belirtildi.

K.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde dün, Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç. (28), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuş, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.