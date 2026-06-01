  • Sevgili çiftin kavgası ölümle bitti! Tutuklanan kadın her şeyi itiraf etti
Sevgili çiftin kavgası ölümle bitti! Tutuklanan kadın her şeyi itiraf etti

Zonguldak'ta Ercan Kolçak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı. Tutuklu kız arkadaş, olay günü kendisini zorla taksiyle eve götürüp kapıları kilitleyerek telefonunu aldığını, daha sonra da elinde bıçakla yanına geldiğini savunan şüphelinin, çıkan arbedede bıçağın maktulün göğüs bölgesine saplandığını iddia ettiği belirtildi.

1 Haziran 2026 Pazartesi 14:58
Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.Ç., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ, HAKARETE UĞRADIĞINI VE DARBEDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

K.Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde, Kolçak tarafından daha önce tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve darbedildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kolçak'ın olay günü kendisini zorla taksiyle eve götürüp kapıları kilitleyerek telefonunu aldığını, daha sonra da elinde bıçakla yanına geldiğini savunan şüphelinin, çıkan arbedede bıçağın maktulün göğüs bölgesine saplandığını iddia ettiği belirtildi.

KIZ ARKADAŞI TUTUKLANDI

K.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde dün, Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç. (28), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuş, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

  • bıçaklanma
  • kız arkadaş
  • tutuklanma

